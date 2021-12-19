Как работает система подушевого финансирования спортивных секций и творческих кружков в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году благодаря программе подушевого финансирования тысячи казахстанских детей получили возможность бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки. О том, как на сегодня развивается этот проект и пользуется ли спросом, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал советник детского омбудсмена Аружан Саин - Алексей Кондрат, который участвовал в разработке этой программы.

Алексей Кондрат отметил, что по данным yf 17 декабря, по Казахстану всего одобрено 7496 заявок, из них 2640 - спортивные секции и 4866 - творческие кружки. Всего заявок подано свыше 22 тысяч.

- Если почти 7500 заявок одобрено, то где-то 15 тысяч еще не получили подтверждения. Здесь причины могут быть разные: поставщики услуг, то есть владельцы этих секций или клубов, может быть неправильно оформили документы или что-то не хватает. Может в этом регионе исчерпан бюджет и их заявки просто не принимают. Но это не беда, с нового года начинается снова прием заявок. Мы очень надеемся, что их количество значительно увеличится.

- Насколько эта система эффективна?

- На сегодня 7500 секций, а в них около 500 тысяч детей уже занимаются спортом и творчеством. Это уже какая-то польза. Дети, родители, тренеры публикуют в социальных сетях соревнования, концерты. А вообще программа работает с лета. Многие не верили вначале, сомневались, а когда уже начались выплаты тренерам, детям, пошел сильный рост.

- Какие виды спорта пользуются большой популярностью среди детей?

- В спорте самые популярные - это футбол, тхэквондо, плавание и шахматы. Многие родители пишут, что не могут записать ребенка на плавание, но там есть ограничения из-за количества бассейнов. Также отмечу, что у нас остро стоит вопрос нехватки спортивных залов, особенно в сельской местности. Также у нас дефицит специалистов.

- Все регионы участвуют в этой программе?

- Да. Нет ни одного региона, который не участвует. Другой разговор, внутри самого региона есть пробелы. Есть такие места, где эта программа еще не дошла. В программе имеют право участвовать только частные клубы, секции, творческие кружки. То есть, детско-юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки не участвуют, потому что они итак получают финансирование со стороны государства. У нас есть еще города и населенные пункты, где нет ни одной зарегистрированной спортивной секции. Я надеюсь, что в следующем году будут охвачены все поселки и города.

- Финансирование в каждой области разное?

- Да, объемы финансирования сильно разнятся в каждой области. Эти данные указаны на сайте Artsport.edu.kz . Тут также надо учитывать тарифы. Они в каждом регионе разные. В Алматы и Нур-Султане, к примеру, повыше, чем в Талдыкоргане или Кокшетау. Один и тот же вид спорта, но там затраты могут быть больше и так далее.

Кроме этого, тарифы больше у детей с ограниченными возможностями. У нас, к сожалению, есть нехватка специалистов, которые могут работать с детьми с ограниченными возможностями (по зрению, по слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата). Нужны специалисты, залы специальные.

- В проекте могут участвовать дети от 4 до 18 лет?

- Да, но тут еще зависит от вида спорта. К примеру, с 4 лет дети могут ходить на фигурное катание, художественную гимнастику и еще есть несколько видов спорта. Есть такие виды спорта, где берут детей с 10 лет, например, тяжелая атлетика.

- Все ли поставщики услуг (клубы, секции) могут зарегистрироваться и принимать детей на занятия?

- Да. Это очень просто. Процедура легкая, а с нового года мы ее дальше упростим. У нас есть чаты для поставщиков услуг, видим, на что они жалуются, какие трудности. Сейчас Министерство культуры и спорта, которое является основным оператором данной программы, идет им навстречу и работает над этим. И процедура должна быть упрощена с нового года.

В целом, поставщик услуг должен сперва изучить документы, в которых указаны: кто может быть поставщиком, кто может участвовать, какие права у них и у родителей, даются образцы заявления. Там же есть тарифы по каждому виду спорта и по каждому региону. Там же даются документы, которые позволят использовать школьные спортивные площадки в сельской местности. Отмечу, что в 2020 году Министерство образования и науки подписало приказ, в котором разрешено сдавать в аренду частным лицам школьные спортивные площадки. В этом случае, деньги за аренду уходят в бюджет школы и школа имеет право делать на эти средства ремонт или купить новое оборудование и так далее. Все эти документы можно найти на сайте Аружан Саин.

После того, как «частник» ознакомился с документами, заходит на сайт Artsport.edu.kz , там имеется инструкция для поставщиков и для родителей. Он по этой инструкции открывает свой личный кабинет, прикрепляет документы, пишет заявление, прикрепляет документы тренеров, договор об аренде, чтобы завтра дети не оказались на улице. В течение пяти дней поставщик получает ответ: принята ли заявка или отклонена. В случае отказа он может исправить все недочеты и обратно дать заявку. После того, как поставщик получает подтверждение о том, что его заявка принята, его данные появляются на карте города.

- А родителям как можно подать заявку?

- Когда родители регистрируется на сайте, у них появляется карта города, где они проживают. Допустим, они хотят отдать своего ребенка в шахматы. Им открывается карта города, они могут выбрать клубы, расположенные ближе к ним, выбирают его и регистрируют туда своего ребенка: вносят ИИН ребенка, получают ваучер. Им дается 10 дней на то, чтобы приехать туда, ознакомиться с инфраструктурой, посмотреть, побеседовать с тренером, руководителем кружка или секции, а также два бесплатных занятий. Если все им нравится, то они свой ваучер отдают клубу, он его активирует и с этого дня за ребенка идет оплата. У нас много случаев было, когда родители пытались из одной секции переходить в другую. Здесь ничего страшного нет. Но есть организационные моменты.

- Сколько времени ребенок может заниматься бесплатно в том или ином клубе?

- Надо учитывать, что сам Президент подписал этот закон. Пока этот закон бессрочный и, соответственно, ребенок может заниматься до 18 лет бесплатно. Ему государство гарантирует 12 посещений в месяц, три занятия в неделю.

Многие путают этот проект. Люди думают, что этот проект готовит чемпионов. Но это не так. Система рассчитана на то, чтобы привлечь как можно больше детей в спорт, культуру, творчество, чтобы организовать им досуг вне интернета, отвлечь их от компьютеров, гаджетов. Если у ребенка есть какие-то задатки спортивные, музыкальные, творческие, то этих трех занятий им потом будет не хватать. Они в дальнейшем могут поступить в специальные училища, интернаты и так далее. Этот проект хорош тем, что тренеры и преподаватели, работая с огромным количеством детей, могут найти талантливых ребят и привлекать их в дальнейшем к более усиленным тренировкам. Главная задача проекта - это то, чтобы росла здоровая творческая, спортивная нация. Мы хотим охватить 100% всех детей.

- Ребенок может одновременно ходить на несколько секций?

- По программе один ребенок может ходить на две секции: он может записаться на шахматы или плавание, или на рисование или пение, или на плавание и пение. То есть, две спортивных или творческих занятий, или одна спортивная и одна творческая.

- Спасибо за интервью!

Отметим, Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поставлена задача активно вовлекать детей в массовые виды спорта, а также открывать спортивные секции и возрождать деятельность «детских клубов».

С 1 мая 2021 года в Казахстане введено подушевое финансирование детских спортивных секций.



