Как работает первая межрайонная больница Жамбылской области

Модернизация Меркенской межрайонной центральной больницы началась в июне 2024 года. Стоимость закупленного медицинского оборудования превысила 1,5 млрд тенге. Спустя год строительно-монтажные работы завершились, с января 2026 года больница официально начала прием пациентов в новом статусе. Однако полноценный запуск учреждения сопровождается рядом организационных и кадровых трудностей.

Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Жамбылской области Айдын Алтай, на начальном этапе основные задачи были связаны с укомплектованием кадров, подготовкой инфраструктуры для размещения высокотехнологичного оборудования и поэтапным запуском новых подразделений. Но не все вопросы, по его словам, были решены.

— Завершена реконструкция здания с пристройкой дополнительного корпуса приемного отделения. Внедрена триаж-система. Подготовлены помещения для установки аппаратов МРТ, КТ и ангиографа. Возникавшие в первые месяцы вопросы носили организационно-технический характер и сейчас решаются в рабочем порядке, — отметил он.

Первоначальный план организации работы больницы пришлось корректировать уже в процессе. Изменения вносились с учетом анализа обращаемости пациентов и структуры заболеваемости населения района, не все решения удалось просчитать на этапе планирования.

По словам Айдына Алтая, запуск больницы прошел без серьезных сбоев. Вместе с тем поток пациентов заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В управлении здравоохранения связывают это с расширением профиля учреждения, однако увеличение обращаемости также привело к росту нагрузки на персонал и существующие отделения.

Кадры и новые отделения

Сегодня в больнице работают 187 врачей и 553 специалиста среднего медицинского персонала. Однако полностью решить кадровый вопрос пока не удалось — сохраняется дефицит врачей узкого профиля, который напрямую влияет на запуск новых направлений.

За последнее время в медучреждение приняли четырех специалистов, однако для полноценной работы дополнительно требуется еще 12 врачей.

— В их числе инфекционист, врач функциональной диагностики, ангиохирург, детский хирург и акушер-гинеколог для стационара, два интервенционных кардиолога для ЧКВ-центра, два невропатолога, два кардиолога и нейрохирург для инсультного центра, — сообщил Айдын Алтай.

Спустя почти три месяца работы запуск ряда профильных отделений зависит от кадрового обеспечения. В настоящее время функционируют базовые подразделения, однако открытие инсультного центра, ЧКВ-центра, травматологического отделения и кардиологического профиля пока находится на стадии подготовки.

Также рассматривается расширение терапевтического направления — нефрологии, эндокринологии и ревматологии, часть этих услуг в районе ранее была недоступна в полном объеме.

Оснащение и работа скорой помощи

Поставка и монтаж оборудования, по данным управления здравоохранения, проводятся поэтапно. При этом сроки ввода части техники в эксплуатацию не уточняются. Персонал проходит обучение работе на новом оборудовании, включая стажировки с участием поставщиков.

С переходом больницы на межрайонный формат особое внимание жителей было обращено на изменения в работе скорой помощи. В рамках модернизации заявлено обновление автопарка — закуплены новые автомобили, которые частично заменили изношенный транспорт.

Однако точное количество новой техники и степень обновления автопарка в управлении здравоохранения не уточняют, что вызывает вопросы у населения на фоне возросшей нагрузки на медучреждение.

По словам специалистов, текущая нагрузка на больницу соответствует ожидаемым показателям для межрайонного уровня, однако в условиях кадрового дефицита и расширения функций это требует дополнительной адаптации системы.

Отзывы и критика

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов остается система очистки сточных вод медучреждения. В социальных сетях пользователи не первый год сообщают о наличии поблизости большого количества сливных ям и неприятных запахах.

По данным управления здравоохранения, новая система очистки будет работать по многоступенчатой технологии.

— Сначала вода проходит через механические решетчатые фильтры, затем поступает в резервуар выравнивания. Далее в аноксических и аэробных резервуарах происходит биологическая очистка, после чего в отстойнике оседают тяжелые частицы. На завершающем этапе вода обеззараживается ультрафиолетом и направляется в канализационную систему или водоем в соответствии с экологическими требованиями, — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом жители продолжают жаловаться на неудобства, а вопрос эффективной работы системы остается в поле общественного внимания.

Планы и взаимодействие

До конца года в Жамбылской области планируется модернизация еще двух больниц с присвоением им статуса межрайонных — в Шуском и Таласском районах. По словам Айдына Алтая, специалисты из Мерке уже делятся опытом запуска.

— Проводятся рабочие встречи и консультации, чтобы минимизировать организационные сложности, — отметил он.

В самой Меркенской МЦРБ среди ключевых задач остаются укомплектование кадров, ввод оборудования в эксплуатацию и запуск профильных отделений.

Ранее мы рассказывали, как обстоят дела со строительством межрайонных больниц в Жамбылской области.