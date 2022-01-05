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Как работает международный аэропорт Алматы
5 Января 2022 11:41
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы, несмотря на густой туман и режим ЧП, работает в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории международного аэропорта Алматы, просим пассажиров приезжать на рейс заблаговременно», - сообщила пресс-секретарь аэропорта Найля Жабагина.
Напомним, Алматы накрыл густой туман.
Также в связи с обострением ситуации в городе до 19 января введено чрезвычайное положение.
Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.
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