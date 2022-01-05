+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как работает международный аэропорт Алматы

5 Января 2022 11:41
Поделиться:
Как работает международный аэропорт Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы, несмотря на густой туман и режим ЧП, работает в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В текущей ситуации важно сохранить имеющееся доверие между населением и властью – Талгат Калиев
Снег и низовую метель прогнозируют в Казахстане 6-8 января Поэт Нурлан Оразалин призвал молодежь сохранять спокойствие и проявить терпение Митрополит Александр обратился к народу Казахстана

«Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории международного аэропорта Алматы, просим пассажиров приезжать на рейс заблаговременно», - сообщила пресс-секретарь аэропорта Найля Жабагина.

Напомним, Алматы накрыл густой туман.

Также в связи с обострением ситуации в городе до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Транспорт   #Погода   #ЧП в Алматы и Мангистау  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
В текущей ситуации важно сохранить имеющееся доверие между населением и властью – Талгат Калиев
Снег и низовую метель прогнозируют в Казахстане 6-8 января
Поэт Нурлан Оразалин призвал молодежь сохранять спокойствие и проявить терпение
Митрополит Александр обратился к народу Казахстана
Популярное
1 Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
2 Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
3 Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
4 Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
5 Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
6 Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Читайте также
Мажилисмены высказались о ситуации в Мангистауской области
Алматы накрыл густой туман
Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив