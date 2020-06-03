Как работает добровольная система страхования в агропромышленном комплексе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О добровольной системе страхования в агропромышленном комплексе рассказал министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года законодательное обязательное страхование в растениеводстве утратило силу в пользу добровольной системы страхования в АПК. С июня текущего года Министерством приняты все подзаконные акты по добровольному страхованию. Оператором в лице Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства запущены страховые продукты, по которым предусмотрено 50-процентное субсидирование части страховой премии», - сказал министр на отчетной онлайн- встрече с населением.

Сапархан Омаров также сообщил, что для вовлечения банков второго уровня в финансирование сельского хозяйства, в том числе по программе «Экономика простых вещей», разработан новый инструмент гарантирования займов по приоритетным отраслям АПК.

«Гарантирование осуществляется Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства на следующих условиях: гарантия до 50% на кредиты до 3 млрд тенге; по приоритетным инвестиционным проектам до ввода проекта гарантия составит до 85%. После ввода проекта в эксплуатацию размер гарантии снижается до стандартных условий», - отметил глава Минсельхоза.