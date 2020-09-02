Как пустыри и заброшенные участки преображают в места отдыха в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о работе по благоустройству дворов и общественных пространств в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима столицы.

В формировании облика столицы и комфортного времяпровождения важную роль играют благоустроенные дворы, бульвары, скверы и парки. После введения карантинных мер усилился запрос на благоустроенные общественные пространства. Горожане стали больше ценить прогулки на свежем воздухе, подметил градоначальник.

«В прошлом году мы составили список дворов, которые необходимо было благоустроить в первую очередь – это заброшенные участки, болотистая местность, пустыри. Те места, которые жители ранее обходили стороной, теперь являются местами притяжения. Акцент сделали на правом берегу. Также свои мини-парки появились в местах, где мы снесли аварийные дома, где имеются темпы активной застройки», - рассказал аким.

К масштабным работам по благоустройству приступили еще с весны текущего года. Таким образом, в текущем году в районе Байконыр благоустроено 50 дворов, в Сарыарка – 40, в Алматы – 33, в районе Есиль - чуть более 20. Кроме того, благоустраивают 50 общественных пространств. К примеру, этим летом впервые благоустроили зону отдыха под мостом (улица Сарайшык). Новое пространство объединяет Триатлон- и Президентский парки.

«Особое внимание уделяем озеленению. Ведь при бережном отношении к высаженным саженцам спустя несколько лет в каждом благоустроенном уголке вырастет свой мини-парк. Это как создаст уют и комфортное времяпровождение для людей, так и благоприятно скажется на экологии. Сейчас также готовим список дворов и общественных пространств, к благоустройству которых приступим в следующем году», - сообщил Алтай Кульгинов.