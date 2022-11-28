Как пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК

28 Ноября 2022, 13:58

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проведение очередных выборов депутатов Сената Парламента РК планируется 14 января 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК начнется с 29 ноября и продлится 16 дней. Завершится период выдвижения в 18.00 часов местного времени 14 декабря. Период регистрации кандидатов продлится до 26 дней.

«Этап предвыборной агитации продлится 19 дней: начинается с момента окончания регистрации кандидатов и заканчивается в 00.00 часов по местному времени дня, предшествующего выборам, то есть с 18.00 часов 24 декабря до 00.00 часов 13 января 2023 года», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров во время заседания.

Выборы депутатов Сената проводится на совместных заседаниях выборщиков. Совместное заседание правомочно, если на нем присутствуют более 50% от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты: области либо города республиканского значения или столицы республики. Голосование по выборам считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50% присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.

«Результат подсчета голосов устанавливается на заседаниях территориальных избирательных комиссий, проводимых в пунктах для голосования, протокол подсчета по выборам депутатов Сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылаются не более, чем в двухдневный срок со дня выборов, то есть до конца 15 января мы ожидаем протоколы от 20 территориальных избирательных комиссий», - пояснил К.Петров.

Таким образом, в целом компания продлится с сегодняшнего дня до 14 января. Период выдвижения составляет 16 дней, период регистрации – до 26 дней, предвыборная агитация продлится 19 дней. День тишины – 13 января, день голосования – 14 января. Не позднее, чем в течение 7 дней, то есть не позднее 20 января, ЦИК РК установит результаты и опубликует в СМИ итоги выборов.

Ранее сообщалось, что депутатом Сената Парламента могут стать граждане РК, проживающие в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет. При регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК избирательные комиссии Казахстана будут проверять наличие ряда документов. Избирательный взнос для кандидатов в депутаты Сената Парламента РК составит 900 тысяч тенге.