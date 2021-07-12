Как пройдет празднование Курбан айта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как будет проходить празднование Курбан айта в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы впервые провели Курбан айт в режиме онлайн. «Садака беру» и «курбан шалу» (жертвоприношение - прим. автора) можно провести онлайн. Опыт прошлого года показал о том, что через сайт Qurban-2021 будут поступать садака, а также средства на организацию «курбан шалу». Жертвенные животные будут забиваться на специально отведенном забойном пункте в Карасайском районе Алматинской области», - отметил Ж. Бекшин.

Главный санврач добавил, что будет проведена дополнительная встреча с управлением по делам религий и муфтием, чтобы в этом году все мероприятия прошли на высоком уровне.

В этом году праздник Курбай айт выпадает на 20 июля. Курбан айт празднуется три дня, а первый день этого священного праздника в стране объявлен выходным днем.