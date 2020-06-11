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Как проверяют качество строительства автодорог в Казахстане

11 Июня 2020 14:54
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Как проверяют качество строительства автодорог в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате проверок участники дорожного строительства привлечены к административной ответственности на сумму 1,5 млн тенге. Об этом заявил генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Замир Сагинов в ходе прямого включения на площадке Агентства РК по противодействию коррупции в рамках реализации проекта «Сапалы жол - адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, по итогам 2019 года осуществлено 8 тысяч выездов, на которых отобраны 12 тысяч проб материалов. Уже в текущем году планируем активизировать данную работу и увеличить объемы в 2 раза», - сказал Замир Сагинов.

Было отмечено, что по итогам одного года деятельности Центра качества дорожных активов были переустроены строительные работы на сумму более 860 млн тенге (35 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия, 10 тысяч кв. м шероховатой поверхности обработки, 62 тысячи кв. м основания).

По представлению центра участники строительства привлечены к административной ответственности на общую сумму 1,5 млн тенге.

«В 2020 году в результате совместных усилий проектного офиса, агентства и его территориальных подразделений, а также широкого привлечения общественности заключены договоры со всеми областными акиматами», - добавил Замир Сагинов.

На данном этапе, по его словам, стоит задача по заключению договоров со всеми районными акиматами (из 217 районов заключены с 124).

«К сожалению, большое количество договоров из местного бюджета тесно сопряжено с конфликтом интересов, которые увеличивает коррупционные риски. В этой связи предлагается финансировать только из республиканского бюджета с Комитетом автомобильных дорог в рамках единого договора как уполномоченного госоргана», - резюмировал Замир Сагинов.


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#Коррупция   #Строительство   #Другие государственные органы   #Дороги  
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Автор:

Серик Сабеков

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