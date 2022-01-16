Как проверяют качество автомобильных дорог в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Качество автомобильных дорог Акмолинской области на полном контроле. Об этом заявляют специалисты акмолинского областного филиала Национального Центра качества дорожных активов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. В эпицентре их внимания как основные автомагистрали области, так и улично-дорожные сети населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акмолинского областного филиала Национального Центра качества дорожных активов, прошлый строительный сезон для акмолинских дорожников оказался весьма плодотворным. Было отремонтировано 800 километров дорог областного и местного значения, а также улично-дорожной сети. Реализовано 230 проектов, часть из которых получит продолжение в текущем году. Но при этом важно, чтобы все ремонтно-строительные работы были выполнены качественно, и соответствовали всем требованиям. В этих целях акмолинский областной филиал Национального Центра качества дорожных активов проделал масштабную работу, охватив контролем более 180 дорожно-строительных объектов.

«Наши специалисты провели на эти объекты 270 выездов, отобрали 1164 пробы дорожно-строительных материалов, которые затем прошли экспертизу в нашей испытательной лаборатории. В результате 705 проб материалов соответствовали требованиям стандарта. Также в результате выездов мы выявили более ста нарушений. Мы направили письма и протоколы испытаний по нарушениям, замечаниям и несоответствиям в акиматы, управление пассажирского транспорта и автодорог, подрядные организации. Часть из нарушений была устранена, по ним приняты меры, проведено переустройство», - поделился директор филиала Талгат Жусупов.

Как отметили специалисты филиала, главная цель их работы – не наказать или искать виноватого, а вовремя найти и устранить недоработки, обеспечить качество и соответствие требованиям всех видов работ и применяемых материалов.

Большое внимание уделяется оценке и выявлению дефектов состояния автодорог. По итогам этой диагностики специалисты выносят рекомендации, какие виды ремонтных работ следуют провести на том или ином участке.

«Наша передвижная дорожная лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием. На ней мы проводим различные инструментальные замеры, диагностику асфальтобетонного или цементобетонного покрытия, оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. За прошлый год мы продиагностировали 212 километров пяти автодорог областного и местного значения, в результате мы вынесли предложения, какой ремонт необходим на определенных участках», - пояснил инженер отдела контроля качества и госучета Абылай Толеуов.

Филиал намерен плодотворно продолжить свою работу и в 2022 году.

«Здесь поэтапно совершенствуется материально-техническая база, повышается квалификация специалистов, которые изучают новые технологии, особое внимание уделяется пополнению дорожно-строительной сферы новыми кадрами. Только за прошлый год филиал в рамках акции «1000 школ» провел профориентационные мероприятия в более чем 150 школах региона, где разъяснили учащимся реалии профессии дорожника, преимущества и перспективы», - добавил пресс-секретарь ведомства Аслан Абуталипов.

Дорожники намерены и дальше проводить профориентационные мероприятия в учебных заведениях региона, а также организовать дни открытых дверей и экскурсии для учащихся.

По словам Т. Жусупова, филиал проводит комплексную работу, чтобы обеспечить качество, комфорт и безопасность для населения на автодорогах региона, а главным девизом остается принцип «от качества дорог – к качеству жизни».