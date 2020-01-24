Как проверяют больных пассажиров в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как работают тепловизоры в аэропорту Алматы и выявлены ли инфекционные заболевания у пассажиров, рассказали в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя алматинского отделенческого управления ККБТУ на транспорте Айман Жаканбаевой, в аэропорту имеются современные тепловизоры корейского производства.

«Они установлены два года назад и работают круглосуточно. Специальные камеры фиксируют всех пассажиров при входе в паспортный контроль и сразу вычисляют людей с высокими температурами. В таких случаях камеры передают сигнал тепловизору, а мы в свою очередь узнаем об этом через планшет», - отметила Айман Жаканбаева.

Она отметила, что пассажиров с повышенными температурами сразу отправляют в специальное помещение, где их осматривают врачи и принимают решение – госпитализировать больного или отпустить. В прошлом году были выявлены 38 пассажиров с температурой.

На сегодня в аэропорту имеются три стационарных и два портативных тепловизора.

Как отметила руководитель отдела санитарно-карантинного контроля департамента качества и контроля Рыскуль Мейрманова, в связи с ситуацией в Китае и других странах по коронавирусу аэропорт работает в усиленном режиме.

«Если взять Китай, то у нас с начала года из этой страны прилетели более 7600 пассажиров, а улетели из Казахстана туда более 4 тысяч пассажиров. Рейсы не сокращали. Все идет по плану. Мы проводим профилактические мероприятия со всеми пассажирами, которые прилетели к нам не только из Китая, но и из других стран. Также проводим мероприятия с теми, кто вылетает», - отметила Рыскуль Мейрманова.

Она также добавила, что с начала года в алматинском аэропорту прилетающих с повышенной температурой тела пассажиров не выявлено.

Фото: spektr.press