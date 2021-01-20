Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Как проверить свои пенсионные накопления

Автор:  
Данияр Дауталиев
20 Января 2021, 11:34
Как проверить свои пенсионные накопления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) назвали все способы получения информации о пенсионных накоплениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для удобства вкладчиков в ЕНПФ доступны несколько способов получения информации о пенсионных накоплениях:

- в личном кабинете на сайте enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или логина пользователя и пароля;

- в мобильном приложении ЕНПФ с использованием ЭЦП или логина пользователя и пароля;

- на портале www.cabinet.enpf.kz/porog использованием ЭЦП или ИИН и одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov (можно посмотреть порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений);

- на сайте «Электронного правительства для граждан» eGov.kz или через мобильное приложение eGov Mobile;

- посредством направления вкладчиком выписки, сформированной на сайте enpf.kz, на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ;

- посредством регулярной рассылки выписки на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ, без дополнительного обращения вкладчика;

- посредством услуг почтовой связи (один раз в год в ходе ежегодного информирования, на почтовый адрес, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ);

- при личном обращении вкладчика в любое ближайшее региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность.

Для обслуживания в региональных отделениях ЕНПФ можно предварительно записаться, заполнив на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» специальную форму и выбрав время посещения, удобное для вкладчика, с понедельника по пятницу, включительно, с 09:00 до 18:00 часов.

Выбрать ближайшее отделение можно на карте на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе «Контакты» - «Региональная сеть», где также указаны график работы, данные дежурного сотрудника и контактные телефоны.

По всем вопросам вкладчики могут обратиться в ЕНПФ, позвонив по бесплатному номеру 1418.

Ранее в ЕНПФ представили новую таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.

Между тем, «Отбасы банк» приступил к открытию специальных текущих счетов для зачисления единовременных пенсионных выплат в качестве уполномоченного оператор.


Алматы   ЕНПФ   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом