Как проверить свои пенсионные накопления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) назвали все способы получения информации о пенсионных накоплениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для удобства вкладчиков в ЕНПФ доступны несколько способов получения информации о пенсионных накоплениях:

- в личном кабинете на сайте enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или логина пользователя и пароля;

- в мобильном приложении ЕНПФ с использованием ЭЦП или логина пользователя и пароля;

- на портале www.cabinet.enpf.kz/porog использованием ЭЦП или ИИН и одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov (можно посмотреть порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений);

- на сайте «Электронного правительства для граждан» eGov.kz или через мобильное приложение eGov Mobile;

- посредством направления вкладчиком выписки, сформированной на сайте enpf.kz, на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ;

- посредством регулярной рассылки выписки на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ, без дополнительного обращения вкладчика;

- посредством услуг почтовой связи (один раз в год в ходе ежегодного информирования, на почтовый адрес, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ);

- при личном обращении вкладчика в любое ближайшее региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность.

Для обслуживания в региональных отделениях ЕНПФ можно предварительно записаться, заполнив на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» специальную форму и выбрав время посещения, удобное для вкладчика, с понедельника по пятницу, включительно, с 09:00 до 18:00 часов.

Выбрать ближайшее отделение можно на карте на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе «Контакты» - «Региональная сеть», где также указаны график работы, данные дежурного сотрудника и контактные телефоны.

По всем вопросам вкладчики могут обратиться в ЕНПФ, позвонив по бесплатному номеру 1418.

Ранее в ЕНПФ представили новую таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.

Между тем, «Отбасы банк» приступил к открытию специальных текущих счетов для зачисления единовременных пенсионных выплат в качестве уполномоченного оператор.