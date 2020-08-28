Как проведение капремонта домов позволяет астанчанам сократить расходы на КСК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в городе Нур-Султане будет отремонтировано более 50 многоквартирных жилых комплексов, начнется ремонт и замена более 130 лифтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«В рамках проекта программы развития ООН проводится капитальный ремонт в пяти многоквартирных жилых домах. Ремонтные работы завершены уже в трёх ЖК. Работы ПРООН осуществляет на безвозмездной основе. В пилотный проект вошли дома жилого квартала, расположенного на пересечении улиц Пушкина и Жубанова.

Таким образом, проводятся работы по утеплению дома, ремонту фасада, замене окон, дверей, установке LED-освещения, ремонту подъездов, замене трубопровода систем отопления – устанавливают автоматизированные тепловые пункты (АТП)», - написал на своей странице в Instagram аким города Алтай Кульгинов

Данные работы позволяют значительно уменьшить тепловые потери дома. Для жильцов сумма среднегодового расхода на отопление сокращается в два раза. Ведь благодаря датчикам наружного воздуха АТП подает в квартиры оптимальную температуру отопления в зависимости от погоды, при этом жильцы будут платить только за фактическое потребление тепловой энергии. Кроме того, проведённые ремонтные работы также позволяют жителям сократить расходы на услуги обслуживающей организации, рассказал градоначальник.

«Капремонт в домах также проводим по госпрограмме жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» и по «Дорожной карте занятости». В текущем году будет отремонтировано более 50 многоквартирных жилых комплексов, начнётся ремонт и замена более 130 лифтов. Данные работы значительно улучшат жилищные условия», – отметил Алтай Кульгинов.

Фото: Александр Куприенко