Как протекает «омикрон» у детей, рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как протекает «омикрон» у детей, рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Омикроном, к сожалению, заражаются и дети. Он протекает по-разному. Если взять по статистике, то с января этого года у нас пролечилось около 1000 детей, в реанимации пролечилось 32 ребенка. К счастью, не было никаких летальных исходов. В инфекционных стационарах находятся 10 детей, в реанимации больных детей нет», - ответил он.

По его словам, при заболеваний омикроном у детей наблюдаются катаральные явления: чихание, кашель, насморк, повышение температуры, редко - потеря обоняния и вкуса. А кашель может привести к пневмонии.

«Поэтому относиться легко и говорить, что у детей заболевание проходит бесследно, мы не можем. Мы детей с легкой или с средней степенью тяжести пытаемся госпитализировать. Отпускаем домой при стойком выздоровлении. На сегодня ситуация с штаммом «омикрон» среди детей под контролем. Идет тенденция к уменьшению вновь выявляемых случаев в городе. Мы даже отдаем все койки, которые раньше выделяли для детей с коронавирусом, для детей с другими инфекциями: гепатитами, ОРВИ», - заявил спикер.

Ранее сообщалось, что в стационарах Алматы стало в разы меньше больных коронавирусом.



