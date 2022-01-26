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Как протекает «омикрон» у детей, рассказала врач

26 Января 2022 17:33
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Как протекает «омикрон» у детей, рассказала врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Коронавирус и новые его штаммы с каждым днем становятся все опаснее не только для взрослых, но и для детей. Новый вариант инфекции «омикрон» гораздо сильнее бьет по детям от двух до пяти лет. Об этом сообщила заведующая отделением педиатрии городской поликлиники № 36 города Алматы Динара Кайпова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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- Расскажите, пожалуйста, как протекает «омикрон» у детей?

- У детей вирус протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Омикрон – новый штамм вируса SARS-CoV-2, который выявлен впервые в ЮАР. Штамм коронавируса «омикрон» отличается от других повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать более быстрый ответ организма. У детей он диагностируется намного чаще, чем другие варианты SARS-CoV-2.

- Как распознать «омкирон» у ребенка?

- Новый штамм коронавируса «омикрон» у детей в основном проявляется симптомами бронхиолита – воспалением мелких бронхов. В процессе заболевания может развиться дыхательная недостаточность, пневмония. Насморк, кашель, боли в горле, диарея, сыпь и усталость являются распространенными симптомами омикрон-штамма коронавируса у детей.

Омикрон у 15% детей провоцирует необычную сыпь и поражение легких за три дня с развитием пневмонии и бронхиолита. Более тяжело инфекция протекает у детей до года, так как быстро развивается пневмония. Риск госпитализации у несовершеннолетних, инфицированных омикроном, по предварительным данным на 20% выше, чем при дельта-варианте.

- Кто входит в группу риска?

- В группе риска находятся дети с генетическими, неврологическими, метаболическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, врожденными пороками сердца, ожирением, сахарным диабетом, астмой или другими хроническими заболеваниями легких, а также в возрасте до года.

- Поделитесь главными рекомендациями для профилактики коронавируса у детей?

- Первое – это гигиена рук. Мойте руки часто и тщательно, особенно после улицы, туалета, перед едой. Намыливать нужно не меньше 20 секунд. На прогулки берите с собой антибактериальные влажные салфетки и санитайзер (бактерицидный гель для рук), по необходимости протирайте ими руки. Второе – следите, чтобы ребенок не трогал лицо руками. Это беда и взрослых: мы непроизвольно касаемся щек, носа, лба, глаз около 15 раз в час. Особое внимание к детям, которые любят ковырять в носу и грызть ногти – самое время избавляться от вредных привычек.

Третье – взрослым, проживающим с детьми, необходимо получить вакцинацию от коронавируса. А также ревакцинироваться.

- Спасибо!

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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