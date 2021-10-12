Как протекает COVID-19 у детей – главный врач детской больницы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О том, как протекает COVID-19 у детей, как не пропустить заболевание и о возможных осложнениях, корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с главным врачом многопрофильной детской Северо-Казахстанской областной больницы Олегом Завьяловым.

С начала сентября в регионе зарегистрировали 442 случая заболеваемости COVID-19 среди школьников, из них обучающихся в штатном режиме – 367. Коронавирус выявляли у воспитанников детских садов и студентов.

- Олег Владимирович, действительно ли в этом году в стационары поступает большее количество детей с коронавирусом, нежели в прошлом?

- Действительно, дети стали болеть чаще. Сейчас идет уже четвертая волна коронавируса. Если рассматривать две первые волны, то тогда дети практически не болели. У нас были один-два ребенка с коронавирусом. В период конца третьей – начале четвертой волны дети стали болеть чаще. В инфекционном отделении детской облбольницы сейчас находятся 23 пациента: 21 ребенок и две мамы. Пневмонию диагностировали у четверых ребятишек. Был период времени в третью волну, когда в стационаре находились до 50-60 пациентов. После было снижение до 7-8 пациентов. Сейчас снова рост.

- На какие симптомы нужно обратить внимание родителям, чтобы не пропустить коварную инфекцию?

- По сути, начало заболевания – как у любой острой респираторной вирусной инфекции. Повышение температуры, насморк, кашель. Может быть кишечный синдром: боли в животе, нарушения стула. Могут быть изменения со стороны почек: боли в проекции почек, изменения в анализах мочи. Какой-то специфической симптоматики при коронавирусе нет. В дальнейшем, когда заболевание прогрессирует, начинаются изменения со стороны легких. В этом случае нужно обращать внимание на дыхание ребенка – возможно снижение сатурации, что может определить только врач – одышка, учащение дыхания, чувство нехватки воздуха. Маленькие дети не смогут этого объяснить, врачи при осмотре могут увидеть, что ребенок чаще дышит либо изменился цвет кожных покровов. Но точно такая же симптоматика бывает при тяжелом гриппе. Одним из осложнений его тоже является пневмония. Однако при коронавирусе протекает она по-другому, причиной является тромбоз, а не развитие самой пневмонии. Тяжелый коронавирус проявляется тромбозом различных сосудов, в том числе легких.

- Но ведь в стационары попадают не все заболевшие COVID-19 дети. В каком случае необходима госпитализация?

- При госпитализации мы ориентируемся на признаки интоксикации, температуру, результаты анализов. При малейших сомнениях детей госпитализируем. Хотя по протоколу и можно оставить дома, но мы считаем, что пусть лучше дети будут под присмотром врачей. При пневмонии госпитализация обязательна. Если температура держится в течение двух-трех дней выше 38 градусов, то тоже стараемся госпитализировать. Сейчас все пациенты госпитализируются через изолятор. У всех берем ПЦР-анализ на COVID-19. Бывает, что ребенок обращается с болями в животе, его госпитализируют «по хирургии», проводим диагностику, исключаем аппендицит и в это же время приходит положительный результат анализа на коронавирус. Если большой симптоматики нет, можем отпустить домой, на амбулаторное лечение. В противном случае – переводим в инфекционное отделение. Оно рассчитано на 90 коек.

- Каковы прогнозы при заболеваемости детей COVID-19?

- Протокол диагностики лечения определен. Мы знаем, чем лечить пациентов. Если обращение своевременно, то практически всегда получаем положительный эффект. К сожалению, одного ребенка в возрасте 1,5 лет спасти не удалось. Там была развернутая картина коронавирусной инфекции, пневмония, почти 100% поражение легкого. Делали все необходимое по протоколу, перевели на ИВЛ, лечение согласовывали с клиниками Нур-Султана. При тяжелых состояниях пациентов мы всегда выходим на республиканский консилиум. Летальные случаи среди детей есть и в других регионах. Поэтому должна быть настороженность к коронавирусу обязательно.

- Какие осложнения возможны у детей после перенесенного COVID-19?

- К сожалению, осложнения бывают. У нас уже есть ряд пациентов, которые перенесли COVID-19 и поступают с заболеваниями сердца – миокардитами, нарушениями функции ритма. Есть новорожденные с неврологическими проявлениями, мама которых, будучи беременной, перенесла COVID-19 в тяжелой форме. Их госпитализировали. Были пациенты с гидроцефалией, которых в дальнейшем оперировали нейрохирурги. Есть такое понятие как постковидный мультивоспалительный синдром. К счастью, в нашей области мы таких осложнений у детей не наблюдали.

- Как вы как главный детский врач области относитесь к вакцинации детей старше 12 лет?

- Пока только в планах вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 18 лет вакциной Pfizer. Казахстан планирует закупить 4 млн доз вакцины для детей и беременных. Вакцина эта тоже двухэтапная. Вакцинация будет проводиться только по согласованию с родителями и никак иначе. Мое мнение однозначно – нужно вакцинироваться. Человечество уже проходило через ряд пандемий. Так или иначе, побеждали их вакцинированием, ничем другим. Сейчас говорят о том, что якобы в период развития пандемии нельзя вакцинироваться. Это не так. В пример можно привести полиомиелит. С коронавирусом люди сталкиваются не первый раз. Лихорадка Эбола, свиной грипп – это тоже коронавирус, только другой. Основа вакцины была, поэтому удалось так быстро ее разработать. Во взрослой медицинской службе есть уже опыт: тяжелые случаи и летальность приходятся на невакцинированных пациентов. Что касается осложнений, то они бывают при любом лечении, вакцинировании. Любой препарат может вызвать аллергическую или нежелательную токсическую реакцию. Но процент осложнений минимальный – не более 2-4%. В нашей области от введения вакцины летальных случаев не было, как и тяжелых осложнений. Нам нужно идти по пути вакцинации.