Как прошло расширенное заседание Правительства с участием Президента

С раннего утра у здания Правительства было многолюдно: к началу расширенного заседания сюда прибыли представители государственных органов и журналисты ведущих отечественных СМИ, фиксировавшие ключевые моменты мероприятия.

Оживленная атмосфера царила и в зале заседаний. До начала расширенного совещания здесь находились все члены Правительства, а также руководители регионов страны. Участники были сосредоточены и настроены на работу - в зале то и дело возникали оживленные обсуждения текущих рабочих вопросов и предстоящей повестки.

В этой деловой суете внимание фотокамер привлекали и отдельные рабочие диалоги. Так, заместитель руководителя Администрации Президента Ерболат Досаев внимательно слушал акима Астаны Жениса Касымбека.

На фоне общей активности выделялась беседа председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и секретаря Совета Безопасности Гизата Нурдаулетова — их сдержанные выражения лиц и сосредоточенные взгляды выдавали серьёзность обсуждаемой темы.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев, ранее возглавлявший национальную компанию «Қазақстан Темір Жолы», тепло общался с нынешним главой КТЖ Талгатом Алдыбергеновым.

Отдельное внимание фотокамер привлёк момент, когда аким области Жетысу Бейбит Исабаев крепко пожал руку Канату Шарлапаеву - недавно избранному председателю Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Судя по всему, именно здесь прозвучали первые поздравления с новым назначением.

Генеральный прокурор Берик Асылов, как и прежде, сохранял сдержанность и хладнокровие, оставаясь внешне невозмутимым.

В более приподнятом настроении находились глава МЧС Чингис Аринов и помощник Президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству Мурат Нуртлеу - их живое общение выделялось на фоне строгой рабочей обстановки.

С началом выступления Президента все акимы сосредоточенно делали пометки, фиксируя поручения и ключевые тезисы по каждому вопросу повестки. Работа отдельных акиматов, в том числе Астаны и Алматы, была отмечена Главой государства в качестве положительного примера.

В ходе обсуждения темы цифровизации здравоохранения Президент обратил внимание на сохраняющиеся проблемы в этой сфере. Отметив расхождение между заявленными инициативами и реальными результатами, Глава государства дал конкретные и последовательные поручения руководителям профильных ведомств.

Если ранее на расширенных заседаниях после доклада Премьер-министра и главы Национального банка слово, как правило, предоставлялось вице-премьеру по экономике, то в этот раз с докладом выступил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Такой формат, по сути, подчеркнул высокий приоритет цифровой повестки в государственной политике. Президент подробно остановился на проблемных вопросах, подвергнув критике несоответствие достигнутых результатов ранее озвученным планам и амбициозным целям.

Критические замечания прозвучали и в адрес Министерства сельского хозяйства. Глава ведомства Айдарбек Сапаров по итогам заседания также получил ряд замечаний.

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе обсуждений сохранял сдержанность, внимательно воспринимая высказанную в адрес Правительства критику.





