Как прошло основное ЕНТ 2025 года

Основное ЕНТ, предоставляющее возможность участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов, проводилось с 16 мая по 10 июля текущего года.

В этот период абитуриентам предоставлялась возможность дважды сдать ЕНТ и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов.

С учетом возможности двойной сдачи, в ходе приема заявлений было зарегистрировано около 399 тысяч заявок. По результатам 381 тысячи попыток сдачи ЕНТ пороговый балл преодолели 76% абитуриентов.

Напомним, 5 августа Республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов завершила свою работу.

Где абитуриентам посмотреть результаты конкурса грантов - подробнее здесь.

Процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения завершится до 25 августа 2025 года.