РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:26, 06 Август 2025 | GMT +5

    Как прошло основное ЕНТ 2025 года

    В преддверии объявления списка обладателей образовательных грантов заместитель директора Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Наужан Дидарбекова рассказала о ходе проведения ЕНТ в этом году, передает агентство Kazinform.

    Началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
    Фото: пресс-служба Миннауки и высшего образования РК

    Основное ЕНТ, предоставляющее возможность участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов, проводилось с 16 мая по 10 июля текущего года.

    В этот период абитуриентам предоставлялась возможность дважды сдать ЕНТ и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов.

    С учетом возможности двойной сдачи, в ходе приема заявлений было зарегистрировано около 399 тысяч заявок. По результатам 381 тысячи попыток сдачи ЕНТ пороговый балл преодолели 76% абитуриентов.

    Напомним, 5 августа Республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов завершила свою работу.

    Где абитуриентам посмотреть результаты конкурса грантов - подробнее здесь.

    Процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения завершится до 25 августа 2025 года.

    Теги:
    ЕНТ Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают