Как прошло основное ЕНТ 2025 года
В преддверии объявления списка обладателей образовательных грантов заместитель директора Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Наужан Дидарбекова рассказала о ходе проведения ЕНТ в этом году, передает агентство Kazinform.
Основное ЕНТ, предоставляющее возможность участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов, проводилось с 16 мая по 10 июля текущего года.
В этот период абитуриентам предоставлялась возможность дважды сдать ЕНТ и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов.
С учетом возможности двойной сдачи, в ходе приема заявлений было зарегистрировано около 399 тысяч заявок. По результатам 381 тысячи попыток сдачи ЕНТ пороговый балл преодолели 76% абитуриентов.
Напомним, 5 августа Республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов завершила свою работу.
Где абитуриентам посмотреть результаты конкурса грантов - подробнее здесь.
Процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения завершится до 25 августа 2025 года.