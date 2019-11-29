Как прошли открытые уроки ко Дню Первого Президента в школах и колледжах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В школах и колледжах страны 29 ноября были проведены открытые уроки на тему «Современный Казахстан. Уроки Лидерства Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 декабря 2019 года в нашей стране отмечается День Первого Президента Республики Казахстан. Отметим, что Парламент Казахстана в 2011 году принял Закон, учреждающий государственный праздник - День Первого Президента.

Именно Нурсултан Назарбаев является той выдающейся личностью, которая стоит у истоков создания казахстанской государственности, внесшей выдающийся вклад в развитие и процветание суверенного Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства. На протяжении 20 лет, благодаря мудрой политике Первого Президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан добился высоких результатов.

В честь знаменательного дня в школах страны сегодня были проведены открытые уроки. Столь масштабное мероприятие направлено на привлечение внимания школьников к выдающимся заслугам Первого Президента, на закрепление у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, а также развитие навыков самореализации, лидерских качеств.





Открытые уроки в образовательных учреждениях Нур-Султана проходили в особенном формате. В качестве приглашенных лекторов выступили депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, представители партии «Nur Otan», известные государственные и общественные деятели.





По данным столичного Управления образования, открытым уроком охвачены 120 организаций образования (школы и колледжи) с контингентом 200 тыс. учащихся.

«Для нас имеет огромное значение празднование Дня Первого Президента. Это день народного единства и согласия в Казахстане. Первый Президент нашей страны навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все достижения суверенного Казахстана, как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу. Поэтому молодежь должна иметь полное представление о роли Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева», – отметил директор школы-лицея №56 Жумагазы Альпишев.





Единые открытые уроки начались с исполнения Гимна Республики Казахстан и просмотра видеоролика о Первом Президенте страны Нурсултане Назарбаеве, где отражена его политическая деятельность. Уроки проходили в формате игры, где школьники делятся на 2-4 команды, каждая из которых представляет партию со своей предвыборной программой. Команды подготовили программы, основанные на деятельности Первого Президента, и защитили их перед аудиторией.

После этого урок шел в формате вопрос-ответ. Команда, показавшая больше знаний о роли Елбасы, выигрывала.





Стоит отметить, что в столичных учреждениях образования вместе с педагогами уроки провели известные общественные деятели, среди которых казахстанский композитор Толеген Мухамеджанов, телеведущая, редактор и продюсер, генеральный директор «Kazakh TV» Майя Бекбаева, киноактер, исполнивший роль Первого Президента в фильме «Путь Лидера», Нурлан Алимжанов, председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет, предприниматель, член Ассамблеи народа Казахстана Аскер Пириев, актер Турсынбек Кабатов и другие.

Между тем в школах Костанайской области также был проведен общереспубликанский открытый урок. В едином уроке приняли участие более 100 тысяч школьников 498 школ. В качестве приглашенных лекторов принимали участие региональные члены партии «Nur Otan», журналисты, ветераны, члены общественных советов и уважаемые жители региона.

Школы Восточно-Казахстанской области также приняли участие в масштабном проекте. В общереспубликанском уроке приняли участие более 188 тысяч учащихся 648 школ ВКО. В ходе классных часов учащимся продемонстрированы фрагменты фильма «Небо моего детства». Акиматом Восточно-Казахстанской области 29 ноября 2019 года в канун празднования Дня Первого Президента РК для студентов колледжей подготовлена насыщенная праздничная программа. Так, в рамках модернизации системы ТиПО на базе Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа при участии предприятий партнеров открыт Центр компетенций, оснащенный по мировым стандартам.

Торжественную церемонию открытия Центра провел аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. После аким области провел лекцию для 200 студентов колледжей в режиме реального времени и для более 7000 тысяч студентов в онлайн-режиме, которые слушали о судьбоносных решениях, принятых Н.А. Назарбаевым для становления и процветания молодого государства. Выступление Д. Ахметова было направлено на привлечение внимания студентов технического и профессионального образования к выдающимся заслугам Лидера Нации, на закрепление у молодежи чувств патриотизма и гражданской ответственности, лидерских качеств.

71 тысячи школьников и 9 тысяч студентов колледжей Северо-Казахстанской области также приняли активное участие в открытых уроках. В среднем звене учащиеся говорили о роли Первого Президента Республики Казахстан в формировании независимости государства, о чувстве патриотизма, любви к Родине. А в старшем звене учащиеся расширили знания об основных этапах становления и развития независимого Казахстана под руководством Первого Президента, о его роли в экономическом возрождении страны, о международных инициативах и деятельности Елбасы в достижении мира и согласия.