Как прошли гастроли театра «Астана Балет» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 19 по 23 февраля на сцене ГАТОБ имени Абая с лучшими постановками выступал театр «Астана Балет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе столичного театра, все четыре вечера прошли с небывалым успехом: из-за ажиотажного спроса на билеты открывали дополнительные продажи, а каждое выступление балетной труппы непременно заканчивалось долгими стоячими овациями.

Коллектив открыл свои гастроли программой «Astana Ballet presents», куда вошли три одноактных балета из неоклассического репертуара театра. Два из них – работы современных хореографов из Германии и Америки, созданные специально для «Астана Балет». Это «Путешествие памяти» Раймондо Ребека и «Утерянные кумиры любви» Николо Фонте. Также в этот вечер алматинцам впервые был представлен балет Джорджа Баланчина – «Кончерто Барокко» на музыку И.Баха.

По словам главного балетмейстера театра, несмотря на внешнюю простоту, хореография в «Кончерто Барокко» отличается сложной пальцевой техникой, и при подготовке артистам предстояло учесть множество нюансов.

«Мы гордимся, что в нашем репертуаре есть два спектакля, на которые у нас есть право исполнения от Фонда Баланчина – это «Серенада» и «Кончерто Барокко». Фонд очень трепетно относится к наследию хореографа и выдвигает особые требования к уровню труппы и театра в целом. В будущем наш репертуар пополнится еще одной работой Баланчина: фрагментом из балета «Драгоценности» - «Рубины», - добавила Мукарам Авахри.

Неоклассическая программа была горячо принята зрителями, балетными критиками, хореографами и людьми искусства.

«Это не нуждается в рекламе, это Баланчин. Отрадно наблюдать, как труппа изменилась за эти годы, сказывается колоссальная работа артистов, педагогов и художественного руководства театра. Все выглядит по самому высокому гамбургскому счету. Иначе и не скажешь, ведь Баланчина так трудно танцевать, и чтобы это понравилось зрителю! Им это удалось», - поделился заслуженный артист КазССР Эдурад Мальбеков.

Народная артистка Казахстана Гаухар Мырзабекова заявила, что это большое событие в театральной жизни всего Казахстана.

«Астана Балет» показывает высочайший профессиональный уровень. В этих минималистичных постановках практически не использованы какие-то эффекты воздействия на зрителей, но есть главное - богатейшая хореография, дерзость и смелость», - рассказала она.

В другие дни – 21, 22 и 23 февраля – ведущие солисты театра «Астана Балет» Татьяна Тен, Казбек Ахмедьяров, Айжан Мукатова, Назерке Аймухаметова, Сундет Султанов и Ансаган Кобентай рассказали историю из самой знаменитой сказки во всем мире – Золушка.

Балет в двух действиях был создан хореографом Надеждой Калининой специально для театра «Астана Балет». Великолепную музыку Сергея Прокофьева исполнил симфонический оркестр под руководством дирижера-постановщика Армана Уразгалиева.

«В декабре прошлого года мы впервые исполнили «Золушку» на сцене «Астана Балет». По-настоящему большая премьера в Казахстане, потому что до этого целиком балет не исполнялся никогда. Как правило, это одна из самых сложных партитур для оркестра», - рассказал Арман Уразгалиев.

«Золушка» — это самый масштабный спектакль в репертуаре театра. Богатейшая сценография, световое оформление, видеопроекции – все было создано в соответствии с последними достижениями в сфере сценического искусства.

В постановке задействована вся балетная труппа театра, а также самые юные учащиеся Казахской национальной академии хореографии.

«Все спектакли от «Астана Балет» до мурашек яркие, задевают тот самый нужный нерв и вызывают культурное умиротворение. Спасибо большое за такое великолепное представление», - поделился впечатлениями актер и сценарист Даут Шайхисламов.

Директор столичного театра Александр Совостьянов отметил, что это были успешные гастроли, которые подтверждают тот факт, что бренд театра популярен, востребован и узнаваем.

«И самое главное, все наши артисты, педагоги и администрация понимают, что останавливаться на этом нельзя, нужно брать новые вершины», - заключил директор театра.

Театр «Астана Балет» достаточно хорошо знаком алматинской публике. Раз в несколько лет коллектив представляет здесь свои свежие премьеры и лучшие постановки. Так, на сцене ГАТОБ имени Абая уже были показаны работы главного балетмейстера «Астана Балет» Мукарам Авахри – «Жусан» и «Саломея», «In The Middle Somewhat Elevated» Уильяма Форсайта, «Серенада» Джорджа Баланчина и многие другие постановки.

К слову, 29 февраля для жителей и гостей столицы в Театре «Астана Балет» состоится показ программы «Astana Ballet presents».