Как прошла посевная в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Итоги посевной кампании подвели в Карагандинской области. В этом году выросли площади ярового сева, посадки картофеля и овощей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аграрии стали больше использовать высококачественных семян, минеральных удобрений.

«В посевной кампании участвовало 1 884 сельхозформирования – на 213 хозяйств больше, чем в 2020 году. К уровню прошлого года площадь ярового сева увеличилась на 40 тысяч га и составила 1 млн 57 тысяч 700 га. Площади выросли во всех основных зерносеющих районах – Осакаровском, Нуринском, Бухар-Жырауском. Картофелем засажено 11 042 га, овощами – 1 794 га. Посевы кормовых культур увеличились на 15,9 тысяч га и составили 79,2 тысяч га», – доложил руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Он отметил, что хозяйства области уделяют внимание сортообновлению. К примеру, в этом году семена высокой репродукции применены на 92% всего зернового клина. Также увеличилось использование элиты в посевах зерновых и посадке картофеля.

По информации руководителя управления, на поддержку семеноводства в этом году выделено 726 млн тенге, и большая часть этой суммы уже выплачена.

Из бюджета также выделены средства на субсидирование стоимости минеральных удобрений, на борьбу с сорняками и вредителями.

В посевной кампании участвовало более 9 500 тракторов, 229 посевных комплексов и 5 556 единиц сеялок. В том числе использовалась новая техника, которую приобрели в этом году. Аграрии получили 19 тысяч тонн удешевлённого дизельного топлива.

На проведение посевной 108 хозяйств области воспользовались льготными кредитами по программам «Кең Дала» и «Егінжай».

«Посевная в области завершилась в срок. Этому способствовали подготовка сельхозпредприятий, благоприятная погода. Теперь необходимо создать условия для хорошего урожая – вовремя провести защитные мероприятия, обработку паров. Управлению сельского хозяйства поручаю обеспечить комплекс мер по поддержке», – сказал глава региона Женис Касымбек.