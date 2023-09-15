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    17:33, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как прошел визит Президента Казахстана в Таджикистан

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    Фото: t.me/aqorda_resmi
    Президент РК Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября посетил Таджикистан с рабочим визитом по приглашению Президента Эмомали Рахмона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Переговоры с Эмомали Рахмоном

    Прибыл Глава Казахстана в Душанбе в четверг, 14 сентября. Первым делом состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллегу за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием на таджикской земле. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества. Президенты также рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки дня.


    Встреча глав государств Центральной Азии

    После обеда во дворце «Касри Миллат» состоялась V Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

    Во время встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов. Вместе с тем он подчеркнул огромный потенциал для дальнейшего развития торговли. Президент подчеркнул, что Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям.

    Президент заверил участников встречи в том, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии.


    Лидер Казахстана предложил сформировать странам ЦА замкнутый цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.

    Также Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии и призвал развивать транспортные маршруты, в том числе через Каспий.

    Одним из приоритетных направлений для стран Центральной Азии, как считает Касым-Жомарт Токаев, может стать планомерное расширение зоны применения цифровых решений.

    В 2024 году в Казахстане может пройти диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии.

    Президент РК предложил совместно продвигать туристический бренд «Центральная Азия» и активизировать сотрудничество в информационном пространстве.

    На заседании также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В качестве почетного гостя был приглашен Глава Азербайджана Ильхам Алиев.

    По итогам встречи были подписаны три документа.

    Президентский подарок

    Ближе к вечеру лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана посетили выставку товаропроизводителей стран Центральной Азии.

    Площадка Казахстана была представлена более чем 130 предприятиями металлургии, химической, легкой, фармацевтической промышленности, строительной индустрии, автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей.


    В ходе посещения экспозиции Глава государства Касым-Жомарт Токаев передал Президенту Эмомали Рахмону подарок от имени Казахстана таджикскому народу: школьный автобус, произведенный отечественной компанией QazTehna, и 3 комплекта медицинских аппаратов VibroLUNG.

    Главы стран ЦА и спасение Арала

    Рабочий визит Президента Казахстана продолжился сегодня с участия в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

    «Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов», - сказал Президент.

    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Он также отметил крайне высокую степень зарегулированности стока двух основных рек Казахстана – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров.

    В ходе своего выступления Президент озвучил ряд инициатив по использованию воды в регионе и укреплению диалога в водной сфере и дружбы между странами Центральной Азии.

    По итогам встречи был подписан ряд документов.

    В следующий раз Глава государства предложил встретиться в Казахстане в 2026 году, совместив с проведением Регионального климатического саммита под эгидой ООН.

    По завершению рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в международном аэропорту Душанбе проводил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.



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