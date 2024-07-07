Как прошел концерт под открытым небом в честь празднования Дня столицы в Астане

Сегодня в Астане по случаю Дня столицы на территории ЭКСПО состоялся праздничный концерт «Open Air», передает агентство Kazinform.

Звезды казахстанской эстрады выступили на праздничном мероприятии. Собравшиеся в этот вечер жители столицы активно подпевали песням самых известных молодых артистов и танцевали под ритмичные мелодии.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Среди певцов, пришедших поздравить астанчан с Днем города, была популярная группа Ninety one и Orda. Горожане приветствовали артистов громкими аплодисментами.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Также выступили Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform