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    22:46, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Как прошел концерт под открытым небом в честь празднования Дня столицы в Астане

    концерт
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Сегодня в Астане по случаю Дня столицы на территории ЭКСПО состоялся праздничный концерт «Open Air», передает агентство Kazinform. 

    Звезды казахстанской эстрады выступили на праздничном мероприятии. Собравшиеся в этот вечер жители столицы активно подпевали песням самых известных молодых артистов и танцевали под ритмичные мелодии.

    концерт
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Среди певцов, пришедших поздравить астанчан с Днем города, была популярная группа Ninety one и Orda. Горожане приветствовали артистов громкими аплодисментами. 

    концерт
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Также выступили Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты. 

    концерт
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    концерт
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    концерт
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    концерт
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

     

    Теги:
    Культура День города Современная культура Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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