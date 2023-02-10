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Как проходят поиски пропавших при землетрясении в Турции - информация к этому часу

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Февраля 2023, 20:03
Как проходят поиски пропавших при землетрясении в Турции - информация к этому часу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр МЧС Казахстана Ибрагим Кульшимбаев проинформировал о проводимых сегодня поисково-спасательных работах на месте разрушительного землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день сохраняется сложная обстановка. Сводная группа спасателей Казахстана проводит поисково-спасательные работы в Турецкой Республике в двух городах: Газиантеп и Нурдагы. При поисково-спасательных операциях уже спасены 7 человек, 14 тел извлечены из под завалов. В данное время на этом участке проводятся ежедневные работы по демонтажу разрушенных этажей, после этого на нижних этажах будут организованы поиски спасателями при помощи служебных собак и специальных приборов поиска», - пояснил первый вице-министр по ЧС РК.

По его словам, все работы продолжатся до завершения работы оперативного штаба по ликвидации землетрясений.

Вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков. Также было извлечено тело гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина. Сегодня ночью стало известно, что спасатели под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева. Тела погибших казахстанцев доставят на родину 11 февраля.

Выжившей в Турции казахстанке Сабине Мамадьяровой провели операцию. Она находится в больнице города Адана. Еще одна казахстанка до сих пор числится без вести пропавшей в Турции.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч.


Скрин из видео
Видео   МЧС   Землетрясение в Турции  
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