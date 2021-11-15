Как проходит вакцинация Pfizer-ом в поликлинике Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель главного врача городской поликлиники № 11 города Алматы Гульмира Айтбаева рассказала, как проходит прививка вакциной Pfizer в поликлинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Гульмиры Айтбаевой вакцину можно получить в поликлинике в любой день (без выходных) в будни с 15:00- 20:00, в выходные с 09:00-18:00 часов.

«На сегодняшний день эта вакцина предназначена для беременных женщин в сроке от 16 до 37 недель, кормящим мамочкам после 42 дней после родов, а также детям с 12 до 17 лет. Перед проведением вакцинации проводится осмотр прививаемого лица на наличие противопоказаний к иммунизации. Касательно детей, то с родителей берется письменное согласие на получение прививки», - отмечает врач.

Так, с начала старта на сегодняшний день прививку Comirnaty (Pfizer) в Городской поликлинике № 11 получили две беременных, девять кормящих женщин и 43 ребенка. В целом, по Жетысускому району данную вакцину уже получили 90 человек. Каких-либо побочных реакций у вакцинированных не было выявлено.

«Все кто получили прививку чувствуют себя нормально, побочных моментов у пациентов не было отмечено», - рассказывает спикер.

Напомним, что беременные, кормящие и дети также находятся в зоне повышенного риска тяжелой формы COVID-19.

«Сегодня я привела своего сына получить вакцину. Подростки не сидят на месте, и меры профилактики тоже не соблюдают. Часто ходят с друзьями гулять, в кино и так далее. Поэтому лучше пусть получит вакцину, чем заболеет. Хоть и говорят, что дети переносят легко, все равно лучше подстраховаться, тем более с нами в квартире проживают родители мужа, а подхватив эту инфекцию, он может и их заразить. А это уже страшно, так как много раз слышала, что люди в возрасте тяжелее переносят. Тем более, они не вакцинированные, так как имеют противопоказания», - рассказывает пациентка поликлиники Сая.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения вакцина Comirnaty (Pfizer) показала высокую эффективность и достаточно высокую безопасность для вышеперечисленных групп.

Ранее сообщалось, что свыше 300 человек за день привились вакциной Pfizer в Алматы.

Ответы на часто задаваемые вопросы по вакцинации подростков можно посмотреть по ссылке.