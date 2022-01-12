Как проходит вакцинация и ревакцинация населения Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства в стране продолжается системная работа по борьбе с коронавирусом. Однако в связи с обнаружением штамма «омикрон» резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ккорреспондент МИА «Казинформ» предлагает узнать, как в стране продолжается вакцинация и ревакцинация населения.

За последние две недели заболеваемость коронавирусом выросла на 41%. В целом заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние две недели отмечается в 12 регионах и выросла в 2,8 раза. При этом за последнюю неделю заболеваемость выросла в Нур-Султане в 9,9 раза, в Шымкенте –в 3,7 раза, в Алматы – в два раза.

На заседании Мажилиса Парламента РК Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что во всем мире началась новая вспышка коронавируса. «В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости, фиксируется более двух тысяч новых случаев в сутки. За весь период пандемии число заражений составило более одного млн человек. Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом», - сказал Глава государства.

По матрице оценки эпидемиологической ситуации на12 января, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская область.

Первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 026 131 человек, вторым компонентом - 8 568 324 человека.

Отметим, что для вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин используется американская вакцина Рfizer. С целью предотвращения распространения заболеваемости COVID-19 прививки получают дети с 12 лет и старше, беременные (с 16-й по 37-ю недели) и кормящие женщины (на 42-й день после родов).

Сегодня на заседании Правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният сказала, что в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране вероятно ужесточение карантинного режима. По словам главы ведомства, принимаются меры для дополнительного закупа 6,5 млн доз вакцин для вакцинации и ревакцинации населения.

«На сегодняшний день медицинскую помощь оказывают более 14 тысяч инфекционных коек. Свыше 3 тысяч человек получают лечение. В стране можно дополнительно развернуть коечные места до 50 тысяч пациентов. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации дополнительные ограничительные меры будут приняты внутри страны, также на государственной границе», - отметила Ажар Гиният.

По словам министра, за последнюю неделю в несколько раз уменьшился темп вакцинации населения. Отмечается также, что за десять дней января количество привитых увеличилось на 0,2% по сравнению с декабрем.

«Также важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так, лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина Comirnaty (Pfizer)», - сообщила министр здравоохранения.

Как отметила руководитель отдела Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра охраны общественного здоровья МЗ РК Ботакоз Абдирова, вакцинация препаратом Рfizer началась с подростков от 16 до 18 лет.

«Вакцинация проходит на бесплатной основе. По республике запланировано привить 2000115 человек вакциной Рfizer, 367 578 (18,4%) из них первым компонентом, 157 210 (7,9%) – вторым компонентом. Вопрос ревакцинациии подростков все еще рассматривается учеными», - сказала Ботакоз Абдирова.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Кызылординской области Жангельды Шаймбетов рассказал о эпидемиологической ситуации в регионе, о вакцинации среди подростков и ревакцинации населения.

«В Кызылординской области ревакцинации подлежит 26867 человек. На сегодняшний день привились 16 765 человек. Из них 3573 подростка, 1407 беременных женщин и 1785 кормящих мам. Среди взрослого населения показатель вакцинации составил 92,3%», - отметил Жангельды Шаймбетов.

По его словам, на сегодняшний день в регионе доступны вакцины QazVac, Sinovaс, Рfizer и второй компонент вакцины «Спутник V».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области, свыше 35 тысяч детей привились двумя компонентами вакцины Pfizer. По региону первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились 909 344 человека. А вторым компонентом – 901 976 человек. Также 73877 жителей прошли ревакцинацию против коронавируса. В области проводится ревакцинация препаратами QazVac, VeroCell.

На аппаратном совещании заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки в Алматы. Город находится в «желтой» зоне.

«В два раза увеличилась заболеваемость населения. Согласно прогнозам, в мегаполисе началась еще одна волна вируса. Циркуляцию штамма «омикрон» в Алматы подтверждает анализ возрастного состава, показывающий резкий рост удельного веса инфицированных среди лиц в возрасте от 20 до 39 лет - на 16,4%, а также среди подростков 15-19 лет - на 1,1%», - рассказал заместитель акима города Алматы.

По его словам, в декабре прошлого года наблюдался рост бессимптомных форм с 6% до 16%, что также характерно для «омикрона» и может затруднить своевременное выявление и изоляцию больных.

«Штамм «омикрон» быстро распространяется, несет угрозу для молодых. В городе продолжается иммунизация населения против коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом привились 1 077 896 человек, двумя компонентами – 1 028 180 человек. Ревакцинацию прошли 69 018 жителей», - отметил Ержан Бабакумаров.

Он также отметил, что, по данным ведущих ученых и экспертов мира, ревакцинация действующими вакцинами на 70% защищает от госпитализации, осложнений и смерти при заражении штаммом «омикрон». По его словам, уровень коллективного иммунитета в Алматы по-прежнему низкий – на уровне 59,4%.

По данным руководителя отдела Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра охраны общественного здоровья МЗ РК Ботакоз Абдировой, по состоянию на 6 января 2022 года, в 126 странах мира выявлена циркуляция штамма «омикрон» (SARS-Cov-2). По словам спикера, особенность «омикрона» заключается в высокоинфекционном распространении, высокой вероятности повторного заражения. Также она остановилась на скорости распространения штамма.

«На верхних дыхательных путях (изначально вирус проникает отсюда) штамм «омикрон» размножается в 70 раз быстрее, чем штамм «дельта». Главное в защите от инфекций - законченный курс вакцинации и своевременная ревакцинация против СOVID-19», - считает Ботакоз Абдирова.

Наряду с этим, спикер отмечает необходимость соблюдения всех профилактических мер для снижения риска распространения вируса. В частности, ношение маски, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены, проветривание дома.

По словам Ботакоз Абдировой, заражение штаммом «омикрон» сопровождается следующими симптомами: повышение температуры до 38 градусов и выше, головная боль, ухудшение аппетита, кашель.

«При циркуляции этого штамма возможно повреждение легких или других органов. А имеющиеся вакцины защищают от сложного течения заболеваемости и от летального исхода», - пояснила она.

По информации Ботакоз Абдировой, в стране 999 654 подтвержденных случая коронавируса. А с 1 января 2022 года зарегистрирован 11 341 случай. Вылечено уже 964 713 человека (97,8%). Продолжают лечение 21 884 пациента. Количество умерших больных - 13 057, а с 1 января 2022 года зарегистрировано 42 случая. Также всего зарегистрировано 84 334 возможных случая коронавирусной инфекции (ПЦР–), а с 1 января 2022 года - 129. Вылечено 77 264 больных (97,7%).

По словам эксперта, только вакцинация поможет недопустить распространение коронавирусной инфекции. Это вирусное заболевание, от котрого не застрахован человек любого возраста, представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Поэтому важно не допустить его распространение.

Недавно аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, сообщив об ухудшении в разы эпидемиологической ситуации в городе за последние дни, обратился к горожанам с призывом вакцинироваться и пройти ревакцинацию. По словам градоначальника, резкое увеличение эксперты наблюдают в связи с появлением в городе нового штамма коронавируса - «омикрон», также, как отмечают врачи, увеличение связано с прошедшими праздничными днями.

«Количество обращений в станцию скорой медпомощи в сутки превышает 4,5 тысячи; вызовов – более 2 тысяч. Посетил поликлинику № 10. Основная нагрузка ложится именно на поликлиники города. Поручил усилить работу амбулаторных служб. Дополнительно еще в четырех больницах развернули инфекционные стационары. В целях недопущения дальнейшего роста призываю всех горожан соблюдать строгие саннормы, не посещать места массового скопления людей, не ходить друг к другу в гости, не собираться большими компаниями», - сказал аким столицы.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, в Европе за последние две недели заболевание обострилось в 38 странах из 54.Стоит отметить, что в стране введены и реализуются дополнительные меры по выявлению штамма «омикрон». Министр здравоохранения призывает граждан, не получивших вакцину, пройти первый курс вакцинации и предупредить, что люди, привившиеся шесть месяцев назад, должны пройти ревакцинацию.