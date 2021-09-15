Как проходит уборочная кампания в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области убрано уже больше половины посевной площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году посевная площадь сельхозкультур Алматинской области увеличена на 3,7 тыс. га и составляет 972,2 тыс. гектаров.

«Уборочная площадь всех зерновых культур составляет 485,4 тыс. гектаров, в том числе колосовые - 389,6 тыс. га (137,4 тыс. пшеница, 238,7 тыс. ячмень, 3 тыс. овес), кукуруза на зерно - 95,8 тыс. га, рис - 8,2 тыс. га. Планируем собрать 1 млн 277,2 тыс. тонн зерновых (210,6 тыс. тонн пшеницы, 390,0 тыс. тонн ячменя, 641,8 тыс. тонн кукурузы, 27,5 тыс. тонн риса)»,- рассказал корреспонденту агентства заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Алматинской области Бахтияр Шампиков.

На сегодня убрано 321,8 тыс. га зерновых-колосовых (55,6%), намолочено 562,2 тыс. тонн зерна при средней урожайности 17,5 ц/га.

«Картофеля убрано на площади 17,5 тыс. га (из 40,6 тыс. га или 43,3%), собрано 351,1 тыс. тонн, при урожайности 199,5 ц/га. Овоще-бахчевых убрано 28,3 тыс. га (из 37,7 тыс. га или 75%), собрано 851,9 тыс. тонн, при урожайности 300,7 ц/га. Площадь масличных культур составляет 133,6 тыс. га, в том числе соя - 94,7 тыс. га, подсолнечник - 10,8 тыс. га, сафлор- 26,9 тыс. га, рапс - 0,2 тыс. га. Планируется собрать 269,7 тыс. тонн маслосемян (232,9 тыс. тонн сои, 11,3 тыс. тонн подсолнечника, 25,5 тыс. тонн сафлора). Сахарная свекла засеяна на площади 16,1 тыс. га, планируется собрать 560 тыс. тонн сладкого корня и произвести до 50 тыс. тонн сахара»,- отметил Б.Шампиков.

Уборка риса, масличных культур, кукурузы на зерно и сахарной свеклы планируется начать после 20 сентября.

«Вся техника отремонтирована (97%), в уборке задействованы 1468 комбайнов, 180 мехтоков, 263 зернопогрузчика, 203 зернометателя, 164 зерноочистительных машин, 256 автовесов. На уборочные и сенозаготовительные работы области выделено 13,8 тыс. тонн дизельного топлива, доставлено на нефтебазы 6311 тонн гарантированного дизельного топлива. Проделанные мероприятия дают возможность вовремя и качественно завершить уборочные работы»,- добавил спикер.