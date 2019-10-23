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Как проходит трансформация «КазАгро», рассказал глава компании

23 Октября 2019 12:50
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Как проходит трансформация «КазАгро», рассказал глава компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления холдинга «КазАгро» Ербол Карашукеев рассказал о планах по трансформации компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По поручению Президента мы приняли у себя программу трансформации. Делаем компактный холдинг «КазАгро», сокращаем расходы. Из семи «дочек» до первого квартала следующего года оставим три. В целом будет порядка 1000 человек сокращено, расходы административные сокращаются. Полностью меняем органы управления «КазАгро»», - сказал Ербол Карашукеев на пленарном заседании Мажилиса.

По заверениям главы компании, в совет директоров «КазАгро» будут привлечены высокопрофессиональные зарубежные эксперты в качестве независимых директоров.
«По результатам 2020 года, планируем вывести холдинг на безубыточный уровень. И в ближайшие 10-15 лет хотим нивелировать накопленный убыток, который до 2019 года был сформирован, и выйти на траекторию роста», - отметил спикер.
«В любом секторе экономики некоторые инвестпроекты бывают проблемными. В данном случае, у нас всего порядка 700 инвестпроектов, из них несколько проектов проблемные. По ним мы дорожную карту составили, отрабатываем», - добавил Е. Карашукеев.
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Ключевые слова: КазАгро, Сельское хозяйство,
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Азамат Сыздыкбаев

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