Как проходит регистрация скота в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько скота было зарегистрировано населением Казахстана в ходе объявления «зеленого коридора», рассказали в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители ведомства на брифинге в СЦК отметили, что в стране было объявлено два «зеленых коридора» для регистрации скота. Первый коридор был объявлен с 1 марта по 31 мая 2020 года, и было зарегистрировано всего 1 154 тыс. сельхозживотных, из них 501 516 КРС, 642 794 мелкого рогатого скота, 3 267 голов свиней, 7 139 голов верблюдов. Второй «зеленый коридор» был объявлен с 10 августа по 20 октября 2020 года, тогда было зарегистрировано 72 539 голов сельхозживотных, из них 2 589 КРС, 32 627 мелкого рогатого скота, 8 144 верблюдов и 29 179 голов лошадей.

Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал, на какой стадии находится разработка законопроекта «О личном подсобном хозяйстве».

«К сегодняшнему дню данный законопроект разработан. Первый вариант законопроекта был размещен на сайте «Открытые НПА». В ходе обсуждения мы получили около 1600 замечаний и предложений», - сказал Ербол Карашукеев.

Глава МСХ пояснил, что ключевыми моментами данного законопроекта является создание законодательной основы деятельности личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

«К сожалению, это одна из немногих сфер деятельности человека, не урегулированная законом. Не определен и его статус. Мы в законопроекте зафиксировали ЛПХ как непредпринимательская деятельность гражданина без привлечения наемной рабочей силы», - проинформировал Ербол Карашукеев.