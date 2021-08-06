Как проходит реабилитация детей после пневмонии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как дети в Алматы проходят реабилитацию после пневмонии, рассказала и.о. главного врача реабилитационного центра «Алау» Майя Шегебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реабилитационный центр функционирует с 1982 года, оказывает гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе ОСМС, в виде восстановительного лечения и медицинской реабилитации

«Наш реабилитационный центр является единственным по городу Алматы, где оказывают реабилитацию детям в возрасте от 3-7 лет с пульмонологическими заболеваниями не туберкулезной этиологии на 100 коек, поступают дети с бронхиальной астмой, после перенесенной пневмонии и других заболеваний бронхолегочной системы. Также с прошлого года у нас проходят реабилитацию дети с неврологическими заболеваниями - это доброкачественная внутричерепная гипертензия», - рассказывает врач.

Кроме того, в центр ежегодно поступают дети - инвалиды детства, например, по зрению, слуху, врождёнными пороками развития, Синдром Дауна, микроцефалия, с легкой формой ДЦП, тубулопатией.

В центр поступают дети по направлению участкового врача от всех поликлиник города, в том числе дети «SOS» деревни, детского дома № 2. Все необходимые анализы для реабилитации они проходят на базе поликлиники, в том числе и сдача теста на ПЦР. Реабилитация длится 14 дней и включает в себя восстановительное лечение. Сюда входит массаж, лечебная дыхательная гимнастика, кинезиотерапия, физиотерапия, витаминотерапия, фитотерапия, солевая шахта, гелиотерапия и шестиразовое йодированное диетическое питание. Здесь также имеются врачи узкого профиля, такие как ЛОР-врач, стоматолог, невропатолог, физиотерапевт.

«В нашем центре детишки помимо всех процедур проходят и гелиотерапию, которая имеется только у нас. Это солнцелечение, – лечебное и профилактическое использование прямого излучения солнца на грудную клетку и спину», - отмечает Майя Шегебаева.

Ежегодно число детей, проходящих реабилитацию, возрастает, так как дети в таком возрасте более подвержены к заболеваниям бронхолегочной системы.