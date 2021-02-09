Как проходит развитие ВИЭ в Казахстане, рассказал Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля ВИЭ в Казахстане к 2025 году достигнет 6%. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2020 год стал рубежным периодом исполнения индикатора ВИЭ в Концепции перехода Казахстана на «зеленую» экономику. Трехпроцентная доля в общем объеме производства электроэнергии по итогам 2020 года обеспечена полностью», - сказал Нурлан Ногаев.

Министр добавил, что документами системы госпланирования поставлены следующие цели: довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году; - к 2030 году - 10%; - к 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления.

«Благодаря созданным условиям возобновляемая энергетика устойчиво растет. За последние 6 лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 10 раз – с 178 МВт в 2014 до 1635 в 2020 году», - уточнил Нурлан Ногаев.

В настоящее время в республике действует 116 объектов ВИЭ, установленной мощностью 1685 МВт. Выработка зеленой энергетики по итогу 2020 года составила 3,24 млрд кВтч. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта ВИЭ мощностью 381,1 МВт.

Глава Минэнерго подчеркнул, что развитие рынка возобновляемых источников энергии в Казахстане будет продолжено в целях устойчивого развития и диверсификации сферы энергетики.

«Размещение объектов возобновляемых энергоисточников в регионах ведется с учетом ресурсного потенциала, потребности в электроэнергии, максимально допустимых мощностей по зонам Единой электроэнергетической системы и с учетом готовности инфраструктуры. Это позволяет не превышать лимиты мощностей возобновляемой энергии для надежной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана», - резюмировал Нурлан Ногаев.