Как проходит развитие ВИЭ в Казахстане, рассказал Нурлан Ногаев
«2020 год стал рубежным периодом исполнения индикатора ВИЭ в Концепции перехода Казахстана на «зеленую» экономику. Трехпроцентная доля в общем объеме производства электроэнергии по итогам 2020 года обеспечена полностью», - сказал Нурлан Ногаев.
Министр добавил, что документами системы госпланирования поставлены следующие цели: довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году; - к 2030 году - 10%; - к 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления.
«Благодаря созданным условиям возобновляемая энергетика устойчиво растет. За последние 6 лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 10 раз – с 178 МВт в 2014 до 1635 в 2020 году», - уточнил Нурлан Ногаев.
В настоящее время в республике действует 116 объектов ВИЭ, установленной мощностью 1685 МВт. Выработка зеленой энергетики по итогу 2020 года составила 3,24 млрд кВтч. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта ВИЭ мощностью 381,1 МВт.
Глава Минэнерго подчеркнул, что развитие рынка возобновляемых источников энергии в Казахстане будет продолжено в целях устойчивого развития и диверсификации сферы энергетики.
«Размещение объектов возобновляемых энергоисточников в регионах ведется с учетом ресурсного потенциала, потребности в электроэнергии, максимально допустимых мощностей по зонам Единой электроэнергетической системы и с учетом готовности инфраструктуры. Это позволяет не превышать лимиты мощностей возобновляемой энергии для надежной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана», - резюмировал Нурлан Ногаев.