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    15:34, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Как проходит подготовка к Саммиту глав тюркоязычных государств в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Саммит глав тюркоязычных государств пройдет в Туркестане. Для нашего народа это значимое событие, отметил Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    «Для нашего народа это значимое событие. По поручению Елбасы началась подготовка по проведению Саммита глав тюркоязычных государств, который пройдет в марте этого года в Туркестане. Мероприятие будет способствовать развитию туризма в городе Туркестане – духовно-культурном центре всех тюркских народов. В одном из своих вступлений Елбасы сказал: «Каждый народ, каждое независимое государство должно определить свой духовный центр. Духовный центр Казахстана – Туркестан». Я призываю вас внести вклад в возрождение и развитие нашей области и города Туркестана», - сказал У. Шукеев.

    В ходе отчетной встречи глава региона поздравил туркестанцев с созданием нового района - Сауран.

    «С момента передислокации областного центра в Туркестан городу Кентау переданы 12 сельских округов. Развитию населенных пунктов на территории города Кентау уделяется большое внимание, но наиболее волнующий меня вопрос – дальнейшее эффективное развитие района. В первую очередь, это связано с расширением границ города, увеличением численности населения в два раза, решением актуальных социальных проблем города Кентау и сельских округов, рациональным управлением территорией. В связи с этим было Главе государства внесено предложение о создании нового района, и присвоении новому району названия Сауранский район», - подчеркнул У.Шукеев.

    В соответствии с требованиями закона уже оформляются соответствующие документы. Итоговые документы будут внесены на рассмотрение Правительства и Президенту РК.

    Сауранский район планируется создать к празднованию Наурыза.



    Теги:
    Туркестанская область Тюркский мир Акимат
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