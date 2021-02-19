Как проходит подготовка к Саммиту глав тюркоязычных государств в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Саммит глав тюркоязычных государств пройдет в Туркестане. Для нашего народа это значимое событие, отметил Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

«Для нашего народа это значимое событие. По поручению Елбасы началась подготовка по проведению Саммита глав тюркоязычных государств, который пройдет в марте этого года в Туркестане. Мероприятие будет способствовать развитию туризма в городе Туркестане – духовно-культурном центре всех тюркских народов. В одном из своих вступлений Елбасы сказал: «Каждый народ, каждое независимое государство должно определить свой духовный центр. Духовный центр Казахстана – Туркестан». Я призываю вас внести вклад в возрождение и развитие нашей области и города Туркестана», - сказал У. Шукеев.

В ходе отчетной встречи глава региона поздравил туркестанцев с созданием нового района - Сауран.

«С момента передислокации областного центра в Туркестан городу Кентау переданы 12 сельских округов. Развитию населенных пунктов на территории города Кентау уделяется большое внимание, но наиболее волнующий меня вопрос – дальнейшее эффективное развитие района. В первую очередь, это связано с расширением границ города, увеличением численности населения в два раза, решением актуальных социальных проблем города Кентау и сельских округов, рациональным управлением территорией. В связи с этим было Главе государства внесено предложение о создании нового района, и присвоении новому району названия Сауранский район», - подчеркнул У.Шукеев.

В соответствии с требованиями закона уже оформляются соответствующие документы. Итоговые документы будут внесены на рассмотрение Правительства и Президенту РК.

Сауранский район планируется создать к празднованию Наурыза.



