Как проходит отбор в вузы МВД Казахстана
В Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок поступления абитуриентов в ведомственные высшие учебные заведения, передает Kazinform.
Как отметили в МВД, 50 баллов на ЕНТ являются минимальным порогом, который дает право участвовать в конкурсе на поступление. При этом такой результат не гарантирует автоматического зачисления.
Поступление в учебные заведения МВД осуществляется на конкурсной основе. Помимо результатов ЕНТ, учитываются итоги медицинского, физиологического и психофизиологического отбора.
После этого кандидат должен пройти все установленные этапы отбора и по итогам конкурса набрать необходимое количество баллов.
В ведомстве подчеркнули, что абитуриентам следует ориентироваться не только на минимальный порог в 50 баллов, но и стремиться показать максимально высокий результат на ЕНТ, а также соответствовать всем установленным требованиям отбора.
Ранее сообщалось о том, что абитуриентам МВД РК разрешили оспаривать результаты испытаний онлайн.