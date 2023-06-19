Как проходит официальный визит Мурата Нуртлеу в Беларусь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вчера вечером заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу прибыл в Минск. Его официальный визит в Беларусь стартовал сегодня с возложения цветов у монумента Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К приезду главы МИД РК вокруг площади вывешены флаги двух стран. В рамках подготовки к мероприятию в подземном переходе прозвучал гимн Казахстана.

Далее запланирована встреча с Президентом страны Александром Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

Стороны обсудят широкий круг вопросов казахстанско-белорусского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Завтра состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Казахстанскую делегацию возглавит Мурат Нуртлеу.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь были установлены в сентябре 1992 года. Отношения между двумя странами развиваются в атмосфере взаимного понимания и доверия. Позиции двух государств близки или схожи по большинству проблем региональной и международной политики.

Договорно-правовая база казахстанско-белорусского сотрудничества насчитывает более 80 договоров и соглашений в различных областях, в том числе Договор о дружбе и сотрудничестве.