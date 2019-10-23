Как проходит модернизация органов внутренних дел в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы предусматривает девять основных направлений.

Первое включает в себя оптимизацию организационно-штатной структуры. Так, был проведен анализ функций МВД и его ведомств. По результатам упразднены 106 излишних управленческих звеньев и 1 483 руководящие и на 11% сокращена численность МВД (-10 592 ед.). Это сэкономило порядка 16 млрд. бюджетных средств. В результате количество полицейских на 100 тыс. населения уменьшилось с 471 до 393. Это среднеевропейский уровень (Бельгия – 412, Чехия – 383, Франция – 340).

Дорожно-патрульная полиции реорганизована в патрульную. Проводится поэтапный перевод должностей сержантского состава строевых подразделений в офицерские. В текущем году переведено 1 916 ед. (ДП г.Нур-Султан, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей). Остались 2 445 ед.

Второе направление – улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников. Сэкономленные средства и дополнительно выделенные из бюджета средства направлены на дифференцированное повышение зарплаты с 1-го июля т.г. сотрудникам: патрульной полиции на 65%; оперативно-следственных подразделений на 55%; УИП (ИДН) и преподавателям на 25%; сотрудникам остальных служб полиции и УИС на 20%.

Также расширен Перечень сотрудников, получающих компенсацию за аренду жилья.

Наряду с оперативно-следственными подразделениями этим правом наделены участковые, инспектора по делам несовершеннолетних, патрульные полицейские

Третье направление – отбор и подготовка кадров. Модернизация ведомственного образования. Оптимизирована система ведомственного образования. Из 12 учебных заведений остались 5 лучших (упразднены УЦ г.г.Нур-Султан, Алматы, Темиртау, Костанай, Семей и Актау, в г.Павлодар готовят сержантов КУИС). Теперь полицейских обучают в 3-х академиях, Актюбинском юридическом институте и Шымкентском учебном центре.

Исключена подготовка по программам бакалавриата (за исключением Карагандинской академии).

Осуществляется прием выпускников ВУЗов, они направляются на 3-6-месячные курсы первоначального обучения, в зависимости от специализации. Заключены 30 Меморандумов с рейтинговыми ВУЗами о сотрудничестве о подготовке кадров.

Внедрены практикоориентированные учебные программы и новые специальные курсы и дисциплины: специальная полицейская тактика; психологическая подготовка сотрудников ОВД; инфокоммуникационные технологии в работе ОВД; коммуникативные навыки; оперативно-тактические особенности борьбы с киберпреступностью и другие.

Утверждены новые квалификационные требования, способствующие продвижению по службе молодым перспективным сотрудникам, в том числе из других госорганов и негосударственного сектора.

В Кадровой комиссии введен принцип состязательности.

Четвертое – исключение несвойственных функций. В конкурентную среду передано 33 охраняемых объекта госорганов и юридических лиц. Изучается возможность передачи функций по оказанию медицинских услуг в КУИС в органы здравоохранения.

Пятое – новые форматы работы с населением. В городских и районных отделах полиции по принципу ЦОНов созданы 239 «фронт-офисов». Ежедневно в таких приемных обслуживается свыше 5 тыс. граждан (до 20-30 человек), где они разрешают вопросы уже на «первом рубеже», без посещения здания полиции.

Поэтапно такие условия будут созданы во всех подразделениях полиции.

Ежегодно ОВД оказывается 40 видов госуслуг. В абсолютных цифрах это более 26 млн. или 1/6 всех госуслуг - 60% из них в электронном формате (23). До конца года этот показатель достигнет 80%. Внедрено в практику проведение ежемесячных широкомасштабных акций «Приемная на дороге». Люди получили возможность оперативно решить свои проблемы в неформальной обстановке, внести предложения по улучшению работы полиции (принято более 120 тыс.).

Еженедельно руководство МВД и ДП проводится прием граждан. Графики приёмов размещены на сайтах и в соцсетях. Руководителями ОВД и УИП проводятся отчетные встречи с населением. Работает «Блог министра внутренних дел», куда с начала года поступило порядка 3 тыс. обращений (изучаются, принимаются необходимые меры, информируются авторы обращений). В каждом ДП созданы ведомственные сайты, аккаунты, на которых размещается актуальная для населения информация.

Шестое – внедрение новых критериев оценки. Теперь оценка эффективности деятельности полиции будет проводиться по наиболее важным количественным критериям, основанным на правовой статистике, и качественным, базирующимся на социальных исследованиях.

Это наиболее сбалансированная система оценки, ориентирующая правоохранительные органы на эффективное выполнение поставленных задач и минимизирующая риски, связанные с погоней за статистическими показателями.

Такой подход одобрен Главой государства.

Седьмое направление – борьба с коррупцией. Совместно с Агентством по противодействию коррупции и институтами гражданского общества разработан трехсторонний План, публичное подписание которого состоялось 28 мая т.г.

В ходе обсуждения поступило порядка 1 000 предложений, из них отобраны 129, которые сгруппированы в 28 мероприятий, разбитых на 4 однородные группы.

Первая группа – снижение дискреционных полномочий.

Вторая – повышение персональной ответственности сотрудников.

Третья – повышение транспарентности работы ОВД.

Четвертая – усиление профилактики в подразделениях, наиболее подверженных коррупционным рискам.

Эта работа открыта для общественности. 5 сентября т.г. проведен круглый стол, обеспечивший конструктивный диалог по обсуждению хода реализации Плана.

Полиция «ушла» из спецЦОНов, ликвидированы РЭО. Функции по принятию экзаменов на получение прав переданы в Госкорпорацию «Правительство для граждан».

При этом, сотрудники будут удаленно осуществлять проверку лиц и транспорта на розыск, наличие ограничений и в режиме онлайн утверждать его регистрацию и выдачу водительских удостоверений. Высвободившиеся порядка 200 единиц направлены в другие подразделения полиции. Упразднены стационарные посты «Рубеж» (сохранены только на госгранице). Введен запрет на остановку транспортных средств пешими патрулями. Теперь их остановка осуществляется только методом автопатрулирования.

Восьмое – модернизация УИС. Предусмотрены 9 направлений модернизации:

1) проработка вопроса раздельного содержания в осужденных за насильственные преступления, оптимизации режимов, учреждений и штатной численности;

2) расширение системы видеонаблюдения;

3) повышение заработной платы сотрудников УИС;

4) проработка вопросов передачи воспитательной колонии для несовершеннолетних в МОН (нецелесообразно) и медицинского обеспечения осужденных в Министерство здравоохранения (пилот в Алматинской и Карагандинской областях);

5) внедрение инструмента оценки риска правонарушителя, состоящего на учете службы пробации (опыт Европы и США);

6) введение психологов в службы пробации;

7) привлечение частного бизнеса к созданию производств на территории учреждений УИС.

Улучшаются условия трудовой занятости осужденных - трудоустроено 75%. Освоено производство металлоизделий, мебели, стройматериалов и т.д. В эту сферу активно привлекается бизнес (237 субъектов МСБ, на их предприятиях трудоустроено 3200 осужденных).

Ряд осужденных успешно пользуются своим правом и организовали собственный бизнес (изготовление хлебо-булочной, макаронной, консервной продукции и т.д.). С госорганами согласованы законодательные поправки по улучшению правового положения осужденных.

В двух колониях Акмолинской и Алматинской областей запущен пилотный проект электронных магазинов. Осужденные могут заказывать продукты питания, одежду, книги, - все, что разрешено законом. Оплата банковскими карточками.

Для поддержания социально полезных связей внедряются интернет-свидания. 29 мая т.г. проведен форум «Открытый диалог – инструмент реформирования пенитенциарной системы», позволивший обеспечить вовлечение общественности в обсуждение вопросов изучения проблем в сфере прав осужденных.

В ходе форума от общественности поступило порядка 200 предложений, из которых 54 приняты в работу.

Девятое – модернизация органов гражданской защиты. Оптимизированы оперативно-спасательные отряды: 5 региональных аэромобильных оперативно-спасательных отрядов (Центральный, Восточный, Западный, Северный, Южный); 10 оперативно-спасательных отрядов (Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областей и города Шымкента).

Их функции переданы Службам пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департаментов по ЧС регионов. Штатная численность Школ профессиональной подготовки передана в Кокшетауский технический институт для первоначального обучения кандидатов в органы гражданской защиты.

В результате количество подведомственных КЧС госучреждений уменьшилось с 53 до 38 (упраздняется 15 госучреждений) и Школ профподготовки – с 16 до 4. В рамках реализации Послания Главы государства от 2 сентября т.г. начата работа по дифференцированному повышению с 1 января 2020 года окладов сотрудникам гражданской защиты (на 20-65%) - из бюджета выделено 40 млрд. на 3 года.