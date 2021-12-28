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Как проходит газификация в Казахстане

28 Декабря 2021 14:52
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Как проходит газификация в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит газификация в Казахстане, рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для газификации страны в 2021 году по бюджетной программе министерства местным исполнительным органам выделены средства из республиканского бюджета в размере 51,3 млрд тенге на реализацию 146 проектов», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Было отмечено, что на выделенные средства в текущем году планируется завершить 46 проектов и соответственно построить 1,8 тыс. км газовых сетей, что позволит достигнуть уровня газификации страны 55%. Таким образом, 10 388 тыс. человек получат доступ к газу.

Министр отметил, что ускоренные темпы газификации позволят к 2030 году обеспечить природным газом 13,5 млн. человек, или 65% населения нашей страны.

В ведомстве добавили, что основными проектами газоснабжения в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года, являются три проекта в Мангистауской и Атырауских областях на сумму 307 млрд тенге.

Это строительство лупинга магистрального газопровода «Макат - Северный Кавказ», строительство 2-й нитки магистрального газопровода «Бейнеу - Жанаозен» и капитальный ремонт 1-й нитки магистрального газопровода «Бейнеу - Жанаозен».


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#Энергетика   #Газификация  
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Автор:

Серик Сабеков

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