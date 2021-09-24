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    19:03, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как проходит газификация столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» Толеген Кулушев рассказал о ходе газификации столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди – строительство первой очереди проекта с девятью пусковыми комплексами начато осенью 2019 года. По второй и третьей очереди ведутся проектно-изыскательские работы, срок их реализации планируется в период с 2021 по 2023 годы за счет средств республиканского и местного бюджета, а также с привлечением частных инвестиций», - сказал Толеген Кулушев на заседании постоянной комиссии столичного маслихата.

    На сегодняшний день, по его словам, обеспечено подключение первых потребителей, это жилой массив «Железнодорожный», «Коктал-1», «Коктал-2», часть «Агрогородка».

    «Ведутся работы по поэтапному подключению населения. В 2020 году подан газ на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. До ноября 2021 года будут введены пятый пусковой комплекс, восьмой и девятый. Также ведется работа по переводу на газ 19 социальных объектов», - добавил Толеген Кулушев.


    Теги:
    Астана Энергетика Акимат ЖКХ Газификация
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