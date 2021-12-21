Как проходит газификация столицы, обсудили на Общественном совете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Общественного совета города Нур-Султан обсудили вопрос о газификации столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Общественного совета Бауыржан Смаилов выступил с критикой работы по газификации города.

«Много жалоб от населения по поводу газификации. Особенно с наступлением холодов. Ответственная за газификацию компания «КазТрансГазАймак» не успевает. На сегодняшний день сервисную службу по городу выполняет всего одна бригада. На все население лишь одна сервисная служба, почему не увеличивают их количество? Куда смотрит управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства?», – сказал Б.Смаилов.

На эти замечания ответил заместитель управления Рустем Закарин.

«За последние три-четыре месяца подведен газ к более чем тысяче домов. Количество заявок на подведение газа с каждым днем растет. Кроме того, газификацией столицы занимается не компания «КазТрансГаз Аймак», а «Интергаз Центральная Азия». Подведение газа к домам – это их обязанность. По затронутому вами вопросу – нами направлено письмо руководству этой компании касательно увеличения численности специалистов. То есть, для повышения производительности работы. Упомянутая вами компания «КазТрансГаз Аймак» – частная, она не подчиняется акимату. Сервисные услуги, в большинстве случаев, также оказывают частные организации. Государство, акимат не могут вмешиваться в работу частных компаний. Тем не менее мы совместно с акиматами районов рассматриваем, как решить этот вопрос. Есть компании, выполняющие свою работу по плану, и есть компании, у которых, напротив, работа хромает», – сказал Р. Закарин.