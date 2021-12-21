+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как проходит газификация столицы, обсудили на Общественном совете

21 Декабря 2021 15:45
Поделиться:
Как проходит газификация столицы, обсудили на Общественном совете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Общественного совета города Нур-Султан обсудили вопрос о газификации столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Три организации дополнительного образования откроются в Нур-Султане в 2022 году
Министры энергетики Казахстана и России обсудили газификацию северных и восточных регионов РК Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря Двое сотрудников транспортной полиции стали призерами чемпионата по дзюдо

Член Общественного совета Бауыржан Смаилов выступил с критикой работы по газификации города.

«Много жалоб от населения по поводу газификации. Особенно с наступлением холодов. Ответственная за газификацию компания «КазТрансГазАймак» не успевает. На сегодняшний день сервисную службу по городу выполняет всего одна бригада. На все население лишь одна сервисная служба, почему не увеличивают их количество? Куда смотрит управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства?», – сказал Б.Смаилов.

На эти замечания ответил заместитель управления Рустем Закарин.

«За последние три-четыре месяца подведен газ к более чем тысяче домов. Количество заявок на подведение газа с каждым днем растет. Кроме того, газификацией столицы занимается не компания «КазТрансГаз Аймак», а «Интергаз Центральная Азия». Подведение газа к домам – это их обязанность. По затронутому вами вопросу – нами направлено письмо руководству этой компании касательно увеличения численности специалистов. То есть, для повышения производительности работы. Упомянутая вами компания «КазТрансГаз Аймак» – частная, она не подчиняется акимату. Сервисные услуги, в большинстве случаев, также оказывают частные организации. Государство, акимат не могут вмешиваться в работу частных компаний. Тем не менее мы совместно с акиматами районов рассматриваем, как решить этот вопрос. Есть компании, выполняющие свою работу по плану, и есть компании, у которых, напротив, работа хромает», – сказал Р. Закарин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #ЖКХ   #Газификация  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Три организации дополнительного образования откроются в Нур-Султане в 2022 году
Министры энергетики Казахстана и России обсудили газификацию северных и восточных регионов РК
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря
Двое сотрудников транспортной полиции стали призерами чемпионата по дзюдо
Популярное
1 Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
2 Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
3 Как провести зимний досуг в Нур-Султане
4 Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
5 369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
6 Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR
Читайте также
Свет отключат 22 и 23 декабря в Семее
Министры энергетики Казахстана и России обсудили газификацию северных и восточных регионов РК
Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив