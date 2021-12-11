-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
Как проходит эвакуация жильцов из горящего многоэтажного дома в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы опубликовал видео эвакуации жильцов из горящего многоквартирного жилого комплекса «Алтын Булак-2», передает МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента добавили, что пожар локализован в 01:10.
«На месте загорания задействовано более 70 сотрудников, 18 единиц техники. Производится эвакуация. Несмотря на препятствия пожарной технике из-за заставленных частных машин, развернуты пожарные автолестницы, для спасения и эвакуации людей задействован АКТП-54 - автоматический телескопический коленчатый подъемник», - проинформировали в ведомстве.
На месте создан оперативный штаб, развернуты боевые участки с восточной и западной стороны звеньями газодымозащитной службы.
«В настоящее время эвакуировано более 120 человек, спасено 20 человек, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты», - резюмировали в пресс-службе ДЧС Алматы.
Напомним, 11 декабря в 23:58 силы и средства ДЧС города выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, по улице Брусиловского, 167. По прибытии пожарных подразделений в 00:08 обнаружено загорание в двух блоках на 6-7 этаже, а также на 17-18 этаже ЖК «Алтын Булак-2».
- Многоэтажный жилой комплекс горит в Алматы: более 120 человек эвакуированы
- Сколько человек ревакцинировались от коронавируса в Алматы
- «Иногда пугает нас» - стоматолог о последствиях коронавируса
- Как вакцинация алматинцев повлияла на эпидситуацию, рассказал Жандарбек Бекшин
- Дважды за день тушили пожары столичные гвардейцы
- Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана