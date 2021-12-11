Как проходит эвакуация жильцов из горящего многоэтажного дома в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы опубликовал видео эвакуации жильцов из горящего многоквартирного жилого комплекса «Алтын Булак-2», передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента добавили, что пожар локализован в 01:10.

«На месте загорания задействовано более 70 сотрудников, 18 единиц техники. Производится эвакуация. Несмотря на препятствия пожарной технике из-за заставленных частных машин, развернуты пожарные автолестницы, для спасения и эвакуации людей задействован АКТП-54 - автоматический телескопический коленчатый подъемник», - проинформировали в ведомстве.









На месте создан оперативный штаб, развернуты боевые участки с восточной и западной стороны звеньями газодымозащитной службы.

«В настоящее время эвакуировано более 120 человек, спасено 20 человек, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты», - резюмировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Напомним, 11 декабря в 23:58 силы и средства ДЧС города выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, по улице Брусиловского, 167. По прибытии пожарных подразделений в 00:08 обнаружено загорание в двух блоках на 6-7 этаже, а также на 17-18 этаже ЖК «Алтын Булак-2».