+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как проходит эвакуация жильцов из горящего многоэтажного дома в Алматы

11 Декабря 2021 02:27
Поделиться:
Как проходит эвакуация жильцов из горящего многоэтажного дома в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы опубликовал видео эвакуации жильцов из горящего многоквартирного жилого комплекса «Алтын Булак-2», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Многоэтажный жилой комплекс горит в Алматы: более 120 человек эвакуированы
Дважды за день тушили пожары столичные гвардейцы Подразделения ДЧС Актюбинской области пополнились спецтехникой 55 человек спасли при пожаре в десятиэтажке пожарные Усть-Каменогорска

В пресс-службе департамента добавили, что пожар локализован в 01:10.

«На месте загорания задействовано более 70 сотрудников, 18 единиц техники. Производится эвакуация. Несмотря на препятствия пожарной технике из-за заставленных частных машин, развернуты пожарные автолестницы, для спасения и эвакуации людей задействован АКТП-54 - автоматический телескопический коленчатый подъемник», - проинформировали в ведомстве.



На месте создан оперативный штаб, развернуты боевые участки с восточной и западной стороны звеньями газодымозащитной службы.

«В настоящее время эвакуировано более 120 человек, спасено 20 человек, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты», - резюмировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Напомним, 11 декабря в 23:58 силы и средства ДЧС города выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, по улице Брусиловского, 167. По прибытии пожарных подразделений в 00:08 обнаружено загорание в двух блоках на 6-7 этаже, а также на 17-18 этаже ЖК «Алтын Булак-2».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #Видео   #МЧС   #Пожар   #ДЧС   #Спасение  
Поделиться:
Новости по теме
Многоэтажный жилой комплекс горит в Алматы: более 120 человек эвакуированы
Дважды за день тушили пожары столичные гвардейцы
Подразделения ДЧС Актюбинской области пополнились спецтехникой
55 человек спасли при пожаре в десятиэтажке пожарные Усть-Каменогорска
Популярное
1 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
2 Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
3 Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
4 Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Нарушителя с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана
Читайте также
Дважды за день тушили пожары столичные гвардейцы
Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Нарушителя с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив