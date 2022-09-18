18 Сентября 2022, 11:15

Как проходил исторический третий бой между GGG и «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вечер бокса на T-Mobile арене в Лас-Вегасе собрал аншлаг. Причина тому – главный бой вечера между двумя самыми топовыми средневесами современности – Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И без того самый ожидаемый бой года был подогрет выступлением всемирно известного певца Димаша Кудайбергена, который исполнил гимн перед началом поединка.

Первый раунд ожидаемо начался с разведки – спортсмены джебами прощупывали соперника. После минутной разведки Канело начал время от времени пробивать по корпусу и взрываться сериями, но GGG был начеку и четко держал нужное расстояние. Центр ринга пока по большей части оставался за мексиканцем.

В начале второго Альварес несколько раз попробовал зацепить Геннадия крюком, но казахстанец уклонился. Сам GGG работал аккуратно, в основном выбрасывая джебы и изредка разбавляя их спаренными ударами и сериями по корпусу. В результате соперники обменялись несколькими точными, но не слишком сильными попаданиями. У Альвареса прошел удар справа, у Головкина – левый хук точно в челюсть.

В третьем раунде боксеры стали немного раскрываться и более активно идти в атаку. У «Канело» стали проходить акцентированные удары. Головкин продолжал работать в осторожном ключе.

В четвертом стали громче слышны крики болельщиков, которые гнали боксеров вперед. Однако идти вперед с открытым забралом было пока опасно, как для одного, так и для другого. «Канело» не стеснялся бить размашисто, порой со свистом рассекая воздух. Головкин же не тратит сил зря, стараясь бить точечно и наверняка.

В целом просматривалась более активная позиция Альвареса, который больше шел вперед. Головкину нужно было активизироваться, что казахстанец и попытался сделать в пятом раунде. У него прошли несколько спаренных ударов и небольших серий. «Канело» нанес два опаснейших крюка, стремясь одним ударом завершить бой.

Бой подошел к своему экватору. Головкин по-прежнему действовал более осторожно, Альварес – более напористо. Ближе к концу раунда показалось, что Головкину удалось прижать Альвареса к канатам, но из-за отсутствия активных действий со стороны казахстанца, тому без особого труда удалось выйти из этого положения.

Седьмой раунд прошел в аналогичном ключе – мексиканец старался бить более размашисто и акцентированно, не скрывая своего намерения завершить бой досрочно. GGG, складывалось ощущение, хотел измотать, дать вымахаться своему оппоненту и ждал своего шанса. Однако время шло.

В восьмом раунде от Головкина прошел очень хороший хук слева, но «Канело» мгновенно ответил. Причем сразу несколькими попаданиями, как в голову, так и по корпусу. Геннадий стал прибавлять и даже зажал у канатов соперника в концовке, но было явно видно, что для нанесения более серьезного ущерба ему не хватает серийности. «Канело» вновь выскользнул и провел свою серию.

В девятом раунде казахстанец гораздо более активно, чем это было ранее, пошел вперед. Удавались и попадания, однако было видно, что серьезного дискомфорта «Канело» явно не испытывал.

В десятом раунде «Канело» вновь активно пошел вперед, пытаясь сблизиться и выйти на нужную дистанцию. У Головкина прошли три подряд прямых удара, но без видимого эффекта. Все чаще соперники стали клинчевать. На такой незрелищной ноте раунд завершился.

В одиннадцатом раунде Головкин продолжил активно работать передним джебом, фехтуя левой рукой, как шпагой. Канело ушел в оборону. Складывалось впечатление, что наконец-то обмены ударами стали проходить в пользу нашего боксера. Однако оставался всего один раунд.

Начался финальный двенадцатый раунд. Боксеры ринулись друг к другу. Канело упорно пытался сблизиться, Головкину приходилось клинчевать. Становилось понятно, что «Канело» вряд ли упадет, а потому становилось тревожно за исход боя.

И вот, поединок завершен, закончена трилогия. Каким же будет ее результат?

После напряженного ожидания, ринг-анонсер объявил результат боя – все три судьи отдали предпочтение мексиканцу. И надо признать, решение справедливо, как бы печально это не звучало. На протяжении всех раундов «Канело» был более активным и напористым и одержал заслуженную победу. Теперь, скорее всего, без вопросов. Между тем, нужно отдать должное и нашему боксеру, который вопреки всем прогнозам и неизбежным возрастным изменениям все же попытался воплотить мечту многих казахстанцев в жизнь. Не получилось… Остается открытым вопрос, что будет дальше делать GGG. Скорее всего, мы узнаем это уже в ближайшем будущем.

Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

«Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!» – заключил Президент.

Как сообщалось, в Лас-Вегасе начался бой между нашим соотечественнником Генналием Головкиным и Саулем Альваресом.

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана перед началом боя Геннадия «GGG» Головкина и Саулем «Канело» Альваресом.

Как сообщалось ранее, Геннадий Головкин оценил вероятность завершения карьеры после трилогии с «Канело». «В боксе все возможно. Один удар может поменять всю историю. Не то что даже историю, а поменять образ жизни. Так что посмотрим. Я из-за этого и говорю, давайте подождем 17 сентября. Даже 18-го числа уже можно будет об этом разговаривать», - ответил в беседе с Дэном Рафаэлем казахстанец.

14 сентября боксеры провели первую дуэль взглядов перед третьим боем.

С. Альварес заявил о своем желании завершить бой с GGG досрочно. «Победа нокаутом является моей целью на этот бой, но я намерен сохранять сосредоточенность. Если нокаут произойдет, то хорошо. Если же нет, то я готов к 12 раундам», — сказал в интервью журналистам Альварес.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в 2017 году также на «T-Mobile» арене в Лас-Вегасе и завершился вничью. Тот результат вызвал большой резонанс среди экспертов, боксеров и любителей бокса, часть из которых считали, что судья из Австралии Аделаида Берд забрала победу у нашего соотечественника. Именно тогда все заговорили о необходимости проведения второго поединка.

Второй бой состоялся фактически ровно через год после первого и завершился победой мексиканца решением судей, но снял всех вопросов. Армия поклонников GGG вновь оказалась недовольна таким решением, считая, что казахстанец смотрелся как минимум не хуже. Поэтому, сторонами начал обсуждаться вариант с третьим боем. Обсуждение продлилось несколько лет.

Фото: olympic.kz