Как проходил этап «Верификация тестирования» отбора в Президентский молодежный кадровый резерв?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился этап «Верификация тестирования» способностей кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв, передает МИА «Казинформ».

На верификацию тестирования было допущено 902 участника, набравших наивысшие баллы по итогам тестирования способностей.

На этом этапе вербальный и числовой тесты состояли из 15 заданий, каждое из которых кандидаты проходили на онлайн-платформе.

К участию допущены граждане Республики Казахстан, находящиеся как в стране, так и за её пределами. С учетом разницы в часовых поясах, а также для удобства участников отбора была предоставлена возможность сдать тесты в выходные дни и самостоятельно определить для этого самый комфортный временной интервал.

При прохождении тестирования участники берут на себя обязательства по соблюдению определенных ограничений, среди которых:

§ выполнение кандидатом заданий самостоятельно без привлечения иных лиц;

§ обеспечение качественного звука и изображения с лицом кандидата в анфас;

§ запрет на ведение каких-либо разговоров с посторонними лицами;

§ запрет на закрытие или выключение веб-камеры и отключение микрофона;

§ во время тестирования запрещалось использовать другие программные продукты, в том числе мессенджеры (whatsapp, telegram и др.);

§ использовать только стандартный калькулятор и ряд других условий.

Участникам также запрещалось вставать с места, в том числе принимать или передавать какие-либо предметы от посторонних лиц.

Важнейшим условием была видео- и аудиофиксация прохождения тестирования кандидатами, так как этап предполагает перепроверку честности прохождения предыдущего дистанционного тестирования способностей. Для этого 50 квалифицированных специалистов неоднократно проверяли видео участников отбора с заполнением акта при обнаружении нарушений со стороны участников. На основании актов нарушители будут дисквалифицированы.

По результатам верификации доступ к следующему этапу - «Оценка потенциала», который пройдет с 22 октября по 3 ноября, будет предоставлен участникам с наилучшими баллами по итогам тестов на определение способностей анализировать числовые и текстовые материалы в условиях ограниченного времени.

«Оценка потенциала» включает в себя 3 составляющие: написание эссе, презентацию проекта, оценку компетенций. Написание эссе и презентация проектов осуществляются онлайн в автоматизированной системе pkrezerv.kz с помощью видео- и аудиофиксации.

Напомним, процедуру регистрации для участия в отборе прошли 13 212 человек, из которых до конца сентября завершили полностью процедуру регистрации 7 312 кандидатов.

В «Тестировании способностей» приняли участие 5 745 претендентов, к верификации тестирования допущены 902 кандидата.

Значительная часть участников пришлась на столицу – 1 379 человек, города Алматы и Шымкент по 493 и 380 соответственно, Актюбинская область – 289. Из других регионов по 100-200 участников.

Среди участников из-за рубежа казахстанцы из России, США, Великобритании, Франции, Сингапура, ОАЭ и Турции.

Назначение из Президентского молодежного кадрового резерва предусматривается на политические и высшие управленческие административные должности, высшие руководящие должности в национальных холдингах и национальных компаниях.