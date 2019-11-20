Как проголосовать за Ержана Максима в конкурсе «Junior Eurovision 2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 ноября в Польше стартует конкурс «Junior Eurovision 2019», в котором принимает участие юный казахстанец Ержан Максим, а проголосовать за нашего исполнителя можно уже в ночь с 22 на 23 ноября. передает МИА «Казинформ».

Независимо от того, где вы находитесь, можно голосовать уже в ночь с 22 на 23 ноября, в 01:00, на сайте junioreurovision.tv

Для этого необходимо выбрать из списка Ержана и еще 2-х других участников, нажать кнопку «Принять голос»/ «Голосовать».

Голосование временно закроется до начала шоу 24 ноября в 21:00, а затем вновь откроется на 15 минут, и у вас снова появится возможность отдать свой голос.

В это воскресенье, в 21:00 телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире конкурс Junior Eurovision Song Contest.

Голосовать за Ержана можно ДВАЖДЫ! Первое голосование продлится до начала конкурса с 23 ноября (01:00) до старта шоу. А второе голосование сразу после окончания концерта откроется на 15 минут.

Подробнее о голосовании и о конкурсе можно узнать по ссылке.

В Польше 18 ноября состоялась торжественная церемония открытия детского песенного конкурса Junior Eurovision 2019. Сразу после официального открытия был определен порядок выступлений. Австралия откроет шоу, а Сербия закроет конкурс. Принимающая страна Польша оказалась на позиции 11. Представляющий Казахстан Ержан Максим выступит десятым.

Для справки:

• В отличие от взрослого «Евровидения» в детском конкурсе страна-победитель не получает автоматического права проведения последующего конкурса.

• И еще одно отличие от взрослого «Евровидения», на детском конкурсе странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу (junioreurovision.tv). Первый этап онлайн голосования будет открыт 23 ноября с 01:00 по времени г. Нур-Cултан и продлится до 20:59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.

• Казахстан во второй раз примет участие в международном песенном конкурсе «Junior Eurovision Song Contest», который пройдёт 24 ноября 2019 года в городе Гливице, Польша. Ержан Максим представит страну в детском аналоге «Евровидения», в котором примут участие исполнители от 9 до 14 лет. На территории Казахстана конкурс будет транслироваться телеканалом «Хабар». Агентство «Хабар» c 1 января 2016 года является ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза (EBU), организующего конкурс, что позволило выдвинуть кандидата на участие от страны.

• В прошлом году Казахстан в песенном конкурсе представляла Данэлия Тулешова. По итогам голосования телезрителей она заняла третье место. По сумме голосов зрителей и жюри юная певица стала шестой.

• По условиям конкурсанты должны исполнить новые, не опубликованные где-либо, песни, а также исполнить свою композицию длительностью от 2 минут 45 секунд до 3 минут вживую. Победитель определяется путем голосования телезрителей и жюри всех участвующих стран, в состав которого входит 5 человек – трое взрослых и двое детей. В отличие от «Евровидения» в детском конкурсе страна-победитель не получает автоматического права проведения последующего конкурса в своей стране, что было сделано для снижения давления на молодых участников. Организаторы конкурсов определяются заранее Европейским Вещательным Союзом.

• Впервые «Junior Eurovision Song Contest» был проведен в 2003 году в Копенгагене (Дания) с участниками из 16 стран. Совместное определение победителя телезрителями и жюри стало возможным с 2008 года, до этого времени голосование осуществлялось зрителями во время трансляции. Прибыль от телеголосования конкурсов 2007 и 2008 годов была направлена в «UNICEF».

• 10 октября состоялась презентация песни Ержана Максима под названием «Арманыңнан қалма!» («Don’t forsake your dream»). Авторами песни выступили Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов. В этот же день был презентован официальный клип на конкурсную песню. Режиссер видеоклипа - Александр Фломбойм, продюсер - Сергей Руцкий. Съемки проходили в г. Алматы.