Как проголосовал Казахстан на футбольной премии ФИФА The Best

Суть голосования проста. Капитанам и тренерам нужно было выделить по 3 лучших по их мнению футолиста и тренера по итогам года.

На официальном сайте ФИФА были обнародованы итоги голосования, благодаря чему известно, как проголосовали представители Казахстана.

И.о. главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов составил такой топ-3 лучших игроков и тренеров сезона в мире:

Игроки

1. Усман Дембеле, ПСЖ

2. Рафинья, Барселона

3. Ламин Ямаль, Барселона

Тренеры

1. Луис Энрике, ПСЖ

2. Ханси Флик, Барселона

3. Энцо Мареска, Челси

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип представил свою версию:

Игроки

1. Усман Дембеле, ПСЖ

2. Ашраф Хакими, ПСЖ

3. Рафинья, Барселона

Тренеры

1. Луис Энрике, ПСЖ

2. Ханси Флик, Барселона

3. Микель Артета, Арсенал

В итоге после подсчета голосов представителей всех 204 сборных мира лучшим футболистом сезона признан полузащитник ПСЖ Усман Дембеле, а тренер этой команды Луис Энрике – лучшим наставником сезона.

Напомним, что алматинский «Кайрат» попал в престижный мировой клубный рейтинг по итогам 2025 года.