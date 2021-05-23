Как продюсеры могут повлиять на социум и зачем Казахстану нужны новые герои

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане готовятся к съемкам детского фильма приключенческого жанра под названием «Arujan & друзья». В нем будут показаны проблемы, с которыми сталкиваются подростки, а также способы их решения. Генеральный директор «ARUJAN PRODUCTION» и продюсер картины Жанар Жаканова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» об идее создания этого проекта и его особенностях.

- Жанар, расскажите подробнее об этом фильме

- В Казахстане дефицит детского кино с полезным контентом. В нашем фильме мы показываем проблемы с которыми сталкиваются дети в подростковом периоде.

Это увлекательная история о пяти подростках, обладающих уникальными талантами и способностями, которые станут ролевыми моделями для детей Казахстана. В фильме затрагиваются темы как финансовая грамотность, IT-технологии, также затрагивается острая социальная проблема буллинг и взаимоотношения родителей и тинейджеров.

Одной из целью фильма является демонстрация реальных кейсов по запуску и продвижению своих бизнес-идей, и также будут представлены модели по работе с финансами и показаны способы ведения бизнес плана.

Елбасы в одном из своих посланий сказал: «…Нужно расширить жанровую составляющих новых кинопроизведений, включив помимо приключенческих мотивов популярные сегодня у зрителей элементы фэнтези», «Особое внимание также следует уделить подрастающему поколению которое остро нуждается в качественных детских фильмах мультипликационных сериалах способных сформировать культ национальных супергероев».

По задумке сценария мы планируем внедрить элементы фэнтези, мюзикла и комедии. Так как эти жанры пользуются высокой популярностью среди детей и подростков.

Также одной из идей нашего проекта является геобрендинг нашей страны, который является всемирным феноменом и сильнейшим драйвером кинотуризма. В нашем фильме мы планируем показать достопримечательности нашей столицы, такие как Всемирная выставка «ЭКСПО», ТРЦ «Хан Шатыр», монумент «Байтерек», где будут происходить приключения главных героев. Опыт развитых стран показывает, что такой подход может повысить узнаваемость нашей страны на международном уровне и увеличить число туристов в нашу столицу - Нур-Султан.

- Съемки уже прошли?

- На данный момент мы сняли пилотную версию нашего фильма, которая получила высокую оценку среди экспертов кино. Сейчас привлекаем инвестиции в этот проект, привлекаем меценатов, спонсоров, партнеров, направили письмо акиму города. А также мы открыты для предложений и сотрудничества. Съемки планируются летом этого года, премьера планируется в декабре.

- Кастинг еще продолжается?

- Сейчас идет масштабный кастинг. Он проходит онлайн на нашей странице в Instagram и оффлайн на наших проектах. Я являюсь основателем фестивального движения «Mega Fest», а это более 21 000 талантливых детей со всего Казахстана. Все желающие активно падают заявки, также мы планируем провести кастинги по городам страны, чтобы как можно больше талантливых детей смогли принять участие в фильме.

- Почему выбрали именно это имя для фильма?

- Это известное казахское имя, но для меня это не просто имя, а скорее символ национальной идентичности наших детей. Аружан уверено может быть героем фильма или мультфильма: Ару - «красавица» и Жан - «душа», «красивая душа». Многие девочки смогут примерить на себя роль главной героини, которая является добрым и целеустремленным лидером.

- Как появилась идея создания фильма?

- Опираясь на свой 15-летний опыт работы c детьми, будучи основателем школы эстрадного вокала «ARUJAN» и детской школы «Business Эрудит», я поняла, что кино - это сильный рычаг, через который можем доносить правильные идеи и ценности до наших детей. Также в нашей стране не хватает национальных популярных поющих героев. Особенно если посмотреть на проекты Disney, на которые мы ориентируемся при создании качественного детского контента, сохраняя национальную идентичность. Ведь казахстанским детям нужны свои популярные герои как в фильмах, так и в анимации.

- Вы также уделили особое внимание буллингу…

- Да, эта тема в последнее время начала активно освещаться в СМИ и в обществе. Буллинг - острая проблема: социальное неравенство, травля в школе, психологический террор от одноклассников. 66% детей в Казахстане сталкиваются с такими проблемами.

В фильме мы показываем эту ситуацию, чтобы каждый родитель и ребенок смог, возможно, увидеть в ней себя. Ведь дети противостоят трудностям в одиночку, а родители порой из-за своей загруженности не уделяют достаточно внимания, и не обращают на внутренний мир подростка, который в этот непростой период так уязвим и трансформируется из ребенка в личность.

- Что ожидаете от фильма?

- Фильм «ARUJAN & ДРУЗЬЯ» - это план действий к своей мечте в приключенческом жанре. Он учит конкретным шагам по достижению цели и отражает современную жизнь подростков. И мы надеемся, что он станет своеобразной методической рекомендацией для родителей в понимании процессов, происходящих с их детьми. Мы верим в наш проект, так как подрастающее поколение нуждается в правильном контенте для формирования ценностей здоровой нации!

- Спасибо за беседу!