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    12:17, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как продвигаются работы на трассе Караганда – Балхаш

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году охватили ремонтными работами более 1 500 км дорог общего пользования, из них 674 км республиканского значения. Продолжается реконструкция одного из крупнейших участков – трассы Караганда – Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ход дорожных работ проинспектировали аким Карагандинской области Женис Касымбек и заместитель председателя АО «НК «КазАвтоЖол» Талгат Смагулов.

    На сегодня на дороге Караганда – Балхаш протяжённостью 363 км работы идут в круглосуточном режиме. Задействовано почти 1 400 человек и 687 единиц спецтехники. Местами открыт проезд по четырём полосам. Это более 170 км. По оставшимся участкам проезд в две полосы. В сравнении с прошлым годом значительно сократилось количество съездов – было 92, стало 15. По всей трассе объездные пути в общем составляют 25 км. Однако обещанные темпы строительства подрядчиком не выдерживаются.

    «Отстаёте от заявленных сроков строительства. Есть нарекания от водителей и по содержанию съездов. Сам проехал. И всё это вижу. Для безопасного проезда и бесперебойного движения автотранспорта на временных объездных дорогах нужно осуществлять работы по профилированию и обеспыливанию. Не заметил, что в этом направлении работаете качественно. Важно не забывать и о безопасности водителей», – сказал Женис Касымбек.

    Подрядчики в свою очередь пообещали исправить ситуацию. Также отметили, что в несколько раз поднялись цены на стройматериалы, поэтому из-за некоторых финансовых трудностей есть отставания на участках.

    По договору завершить строительство дороги должны в 2023 году.

    На сегодня по трассе из 10 мостов построили 5, из 330 водопропускных труб проложили 310.


    Теги:
    Дороги Карагандинская область Строительство
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