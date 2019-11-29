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Как продвигается строительство метро в Алматы
29 Ноября 2019 13:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы рассказал, как будет продвигаться строительство метро, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мы в этом году еще больше денег взяли на строительство. Правительство поддержало нас. Более 20 миллиардов (выделили – прим. автора) для дальнейшего строительства метро, мы до конца будем идти. У нас впереди еще 4 станции, 2 станции мы уже деньгами обеспечены. Следующие две конечные станции должны в перспективе идти», - проинформировал Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции в СЦК.
Аким также уточнил, что метро строится за счет бюджета.
Напомним, ранее Бакытжан Сагинтаев проинформировал, что в новых микрорайонах Алматы и на присоединенных территориях откроют 35 врачебных амбулаторий.
Ключевые слова: Алматы, Строительство, Транспорт,
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