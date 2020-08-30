Как принималась Конституция независимого Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан отмечает 25-летие Конституции. Именно основной закон страны составляет систему основополагающих начал развития нашего общества и страны, обеспечивает укрепление государственности, согласия и стабильности в обществе. Именно в этом документе заложена гарантия личной свободы и прав каждого гражданина нашей республики. В нашем материале мы решили еще раз вспомнить, как принималась Конституция независимого Казахстана.

Прошло 25 лет с тех пор, как Казахстан обрел главный документ страны – Конституцию.

Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва 28 января 1993 года. Основной закон нашей страны разрабатывался и принимался в условиях кризиса, в котором находилась республика после распада СССР. Ее принятие позволило нормализовать казахстанскую систему государственных взаимоотношений, способствовало переориентации внутриполитического направления государственного механизма управления. В первой Конституции была закреплена независимость Казахстана, законодательно оформлен институт президентства и на Главу государства была возложена политическая ответственность за функционирование всей исполнительной ветви власти на высшем и местном уровнях.

Надо отметить, что принятие первой демократической Конституции, это историческое и масштабное событие в жизни нашей страны. Однако Конституция 1993 года была рассчитана лишь на краткосрочные перспективы и, по сути, создала основы для дальнейшего развития демократических ценностей, формирования государственности.

Этот документ функционировал в течение двух лет. Действующая же ныне Конституция страны была принята 30 августа 1995 года путем всенародного референдума. Сегодня официально Днем Конституции РК обозначена именно эта дата и празднуется на республиканском уровне.

В этот день во всех уголках нашей страны проводятся праздничные мероприятия, концерты, народ ликует и радуется.

Возглавлявший долгие годы Коституционный совет ныне исполнительный директор Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской комиссии от Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов отмечает важную роль в принятии Конституции независмого Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«И Конституция, и конституционно-правовое развитие Казахстана, а также достигнутые на их основе впечатляющие успехи нашей страны - всё это результат планомерной системной работы нашего национального лидера - Нурсултана Назарбаева. Заложенные им правовые основы казахстанской государственности являются тем стержнем, который обеспечивает успешное преодоление всех возникающих в процессе развития общества и государства вызовов, в том числе глобальных. А преемственность политического курса, проводимого действующим Президентом Республики Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, гарантирует стабильность и процветание Казахстана», - подчеркивает Игорь Рогов.





Надо отметить, что перед принятием новой Конституции состоялось ее активное обсуждение в обществе. В Казахстане по этому вопросу было проведено более 30 тысяч коллективных обсуждений, более трех миллионов казахстанцев приняло участие в этих мероприятиях.

По результатам дискуссий было внесено почти 30 тыс предложений и замечаний. В частности, в статью 55 было внесено более 1 100 поправок и дополнений.

Путем проведения всенародного референдума казахстанцы получили совершенно новый документ, который ощутимо отличался от Конституции 1993 года.

В частности, в него были заложены следующие изменения - широкий круг полномочий и функций Парламента перешли к Главе государства, был упразднен Верховный Совет, Парламент стал двухпалатным (Сенат и Мажилис). Кроме того, Парламент лишился контрольных функций по исполнению государственного бюджета и законов; законодательная функция Парламента распределилась между тремя институтами – Президентом, Правительством и депутатами Парламента; были упразднены конституционные и арбитражные суды.

Однако и в этот документ впоследствии были внесены изменения. Если быть точным, в нынешнюю Конституцию изменения и дополнения вносились четыре раза - в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах.

Первые изменения касались сроков работы и полномочий главы государства и депутатов парламента.

Затем, уже в 2007 году, были внесены изменения касательно выборности депутатов. Так, по новым правилам, казахстанцы должны были уже голосовать не за конкретного человека, а за определенную партию. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана была наделена правом выдвигать своих представителей в Мажилис и Сенат Парламента.

В феврале 2011 года в Конституцию были внесены изменения, направленные на установление конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов Президента страны.

Тогда же были внесены дополнения, которые закрепили за Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым статус «Елбасы».

В 2017 году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о конституционной реформе, направленной на переход отдельных полномочий Президента страны к Парламенту и Правительству.

Были также внесены изменения, касающиеся Международного финансового центра, в частности, они позволили установить особый правовой режим в финансовой сфере, предусматривали основания лишения гражданства по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам страны. Кроме того, были дополнены требования к Президенту страны по наличию высшего образования.

Сегодня можно смело утверждать, что масштабные реформы, осуществленные в Республике Казахстан за годы независимости по инициативе Елбасы Нурсултана Наразбаева, уровень развития во всех сферах жизни общества, высокое международное признание убедительно подтверждают, что Конституция является прочным стержнем общественно-политических, социально-экономических, культурных преобразований. Основной закон в повседневной жизни играет роль гаранта всех прав и свобод гражданина, обеспечивает все необходимые условия для его гармоничного развития.