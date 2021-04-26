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    21:19, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Как приложение 102 помогает выявлять нарушителей карантина туркестанским полицейским

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области полицейские с помощью приложения 102 выявляют нарушителей карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Как известно, по инициативе Министерства внутренних дел РК на территории нашей страны введено в действие мобильное приложение 102, позволяющее гражданам в онлайн-режиме оперативно сообщать стражам порядка о каком-либо правонарушении или совершенном преступлении, очевидцами которого они стали.

    К примеру, местный житель, установивший на свой сотовый телефон приложение 102, сообщил в Арысский РОП о том, что на втором этаже торгового дома, расположенного по улице Казыбек би, двое граждан разгуливают без маски.

    Получившие сообщение участковые инспекторы выехали по указанному адресу и выявили двух посетителей, находившихся в здании без медицинских масок. Стражи порядка провели с ними разъяснительную беседу, а собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия соответствующего решения.

    Кроме этого, во время рейдовых мероприятий по обеспечению контроля за соблюдением требований карантина заместитель начальника местной полицейской службы Арысского РОП майор полиции Жаркын Жунисбеков совместно с мобильной группой выявили игротеку по улице Толе би города Арыси, работавшую с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. В заведении находились около 10 посетителей, из которых трое оказались без медицинских масок. Полицейские провели с посетителями и владельцем заведения, игнорировавших требования карантинного режима, разъяснительную беседу о недопустимости нарушения ограничительных мер. Также в отношении нарушителей стражи порядка собрали материалы по статье 425 КоАП РК и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.

    Теги:
    Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область
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