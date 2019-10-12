Как Президент Казахстана принимал участие в субботнике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видео участия Главы государства Касым-Жомарта Токаева в субботнике.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду.

По информации пресс-службы Акорды, в мероприятии также приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, члены Правительства, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, спортсмены, студенты и школьники.