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Как Президент Казахстана принимал участие в субботнике

12 Октября 2019 12:40
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Как Президент Казахстана принимал участие в субботнике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видео участия Главы государства Касым-Жомарта Токаева в субботнике.

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Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду
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Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду.

По информации пресс-службы Акорды, в мероприятии также приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, члены Правительства, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, спортсмены, студенты и школьники.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Экология, Бірге - реализуем вместе,
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