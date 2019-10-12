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Как Президент Казахстана принимал участие в субботнике
12 Октября 2019 12:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видео участия Главы государства Касым-Жомарта Токаева в субботнике.
Новости по темеАшхабадский Саммит глав государств СНГ завершился Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ Касым-Жомарт Токаев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду.
По информации пресс-службы Акорды, в мероприятии также приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, члены Правительства, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, спортсмены, студенты и школьники.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Экология, Бірге - реализуем вместе,
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