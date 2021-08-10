Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Турксибского района Алматы Бахытжан Акжаров рассказал о судьбе простоявшего несколько лет старого кинотеатра «Шугла», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кинотеатр «Шугыла» был знаковым объектом для жителей нашего района. В настоящее время данный объект находится в частной собственности. В прошлом году его приобрел частный инвестор, мы с ним пару месяцев назад встречались на объекте. Он ознакомил с планами по реконструкции данного здания. В первую очередь планируется реконструкция самого кинозала, также строительство пристройки к данному объекту. Открытие музея ретроавтомобилей, каких-то вещей советского периода. На первом этаже планируется открытое фудкортов. В целом я думаю, что здание станет новым центром притяжения, как культурно-досуговый центр нашего района», - сказал он в ходе брифинга РСК.

Ранее он уже сообщил, что старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы сохранит исторический облик.