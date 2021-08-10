+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы

10 Августа 2021 15:32
Поделиться:
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Турксибского района Алматы Бахытжан Акжаров рассказал о судьбе простоявшего несколько лет старого кинотеатра «Шугла», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Отдаленные микрорайоны Алматы подключат к интернету
Как отпраздновали День Абая в Семее Загадочная смерть 6-летней алматинки: суд отменил оправдательный приговор судмедэксперту Среднемесячную заработную плату посчитали статистики СКО

«Кинотеатр «Шугыла» был знаковым объектом для жителей нашего района. В настоящее время данный объект находится в частной собственности. В прошлом году его приобрел частный инвестор, мы с ним пару месяцев назад встречались на объекте. Он ознакомил с планами по реконструкции данного здания. В первую очередь планируется реконструкция самого кинозала, также строительство пристройки к данному объекту. Открытие музея ретроавтомобилей, каких-то вещей советского периода. На первом этаже планируется открытое фудкортов. В целом я думаю, что здание станет новым центром притяжения, как культурно-досуговый центр нашего района», - сказал он в ходе брифинга РСК.

Ранее он уже сообщил, что старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы сохранит исторический облик.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Культура   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Отдаленные микрорайоны Алматы подключат к интернету
Как отпраздновали День Абая в Семее
Загадочная смерть 6-летней алматинки: суд отменил оправдательный приговор судмедэксперту
Среднемесячную заработную плату посчитали статистики СКО
Популярное
1 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
2 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
3 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
6 Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Читайте также
Гульшара Абдыкаликова возложила цветы к памятнику Абаю
Среднемесячную заработную плату посчитали статистики СКО
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив