Как преобразился внешний облик муздрамтеатра имени Ж. Аймауытова в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарском областном казахском музыкально-драматическом театре имени Ж. Аймауытова обновили фасад и кровельные перекрытия, реконструировали входные группы, изменили цветовую гамму облицовки и многое другое, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент фасад здания обновлён современными, новыми материалами. Реконструированы входные группы, полностью заменены кровельные перекрытия здания», - сообщили прессе в управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области о текущем ремонте Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра имени Ж. Аймаутова.

По архитектурным решениям: изменена цветовая гамма облицовки театра, благодаря чему здание приобрело новый внешний облик, отметили в ведомстве. В театре поменяли стилистику и цветовую гамму основной сцены, зала, фойе и вестибюля.

«В соответствии с нормами и требованиями обновлены гримёрные и душевые комнаты артистов театра. В здании полностью заменена система отопления», - добавил источник.

Благодаря архитектурным решениям здание театра гармонично вписывается в общий ансамбль зданий города, в первую очередь, для комфортного пребывания зрителей и работников в театре, считают в управлении культуры. Текущий ремонт здания казахского театра идёт по Государственной программе «Дорожная карта занятости - 2020».

«Основной целью ремонта было создание новых рабочих мест в условиях пандемии по COVID-19 в Павлодарской области. Дорожная карта занятости - 2020 создала мультипликативный эффект, то есть, помимо трудоустройства населения, мы получили совершенно новый внешний облик театра», - сообщили в управлении, дополнив, что общая сумма текущего ремонта здания – 302 миллиона 288 тысяч тенге.

Подрядчиком на объекте выступает ТОО «Аттик-Строй». Общая площадь здания - 5953,5 кв. м. Большой зал театра рассчитан на 482 посадочных места, малый зал - на 120.